Un joven terminó herido tras ser perseguido por motochorros en Florencio Varela. En la escena quedó una vaina servida que confirma: le tiraron para robarle.

La moto quedó cruzada sobre el asfalto. El cuerpo, a unos metros. Y el silencio, cortado por sirenas.

La escena se armó en segundos en Florencio Varela, sobre la traza de Vélez Sarsfield, entre Las Heras y Pedro Bourel. Todo empezó con una persecución.

B. A., de 38 años, intentaba escapar cuando perdió el control y cayó. Detrás suyo venía una moto con dos ocupantes. No era una discusión de tránsito. Era un intento de robo.

Según reconstruyeron fuentes policiales, los atacantes lo seguían de cerca. En plena huida, se escuchó al menos un disparo. La secuencia terminó con el motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, golpeado y aturdido.

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, alertados por vecinos, encontraron la escena ya armada: la víctima en el piso, la moto caída y un dato clave que cambiaría la lectura del hecho.

Sobre el asfalto, a pocos metros, apareció una vaina servida.

Ese indicio confirmó lo que en el barrio ya se comentaba: no solo lo perseguían, le dispararon.

El SAME trasladó a la víctima al Hospital Mi Pueblo con politraumatismos producto de la caída. Mientras tanto, la zona quedó preservada por la Policía, que montó un operativo con cortes en Vélez Sarsfield y Las Heras, y en Vélez Sarsfield y Bourel.

Los peritos trabajaron sobre la escena buscando reconstruir el momento exacto del disparo, mientras los atacantes lograban escapar sin dejar más rastros que ese casquillo sobre el pavimento.

En el barrio, el miedo ya no se disimula. La escena se repite con otra lógica: persecuciones, tiros y motos que se pierden en segundos.

Una modalidad que crece. Y que ya dejó de ser excepción.

: Persecución, choque y un disparo en Florencio Varela