Florencio Varela: Watson cruzó a Pettovello por la crisis

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, cuestionó al Gobierno nacional por la situación social y apuntó contra la ministra de Capital Humano por no recibir a intendentes.

En un contexto de creciente tensión social en el conurbano bonaerense, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional tras participar de una presentación conjunta de más de 70 jefes comunales ante el Ministerio de Capital Humano.

El reclamo apunta a la falta de respuestas frente a la crisis que atraviesan los municipios. En declaraciones radiales, Watson cuestionó directamente a la ministra Sandra Pettovello por no recibir a los intendentes:

“Prefiere sostener a Manuel Adorni desde la tribuna que escuchar la situación de los distritos”, disparó.

En esa línea, el propio Andrés Watson se expresó en redes sociales sobre la situación:

POR LOS RECURSOS QUE NECESITAN NUESTRAS FAMILIAS



Junto @magariovero, @larroqueandres e intendentes nos acercamos al Ministerio de Capital Humano para exigir respuestas ante la falta de financiamiento que hoy afecta a nuestros distritos. pic.twitter.com/Wbz96tj9VC — Andrés Watson (@Andreswatsonok) April 29, 2026

Crisis social y presión en los municipios

Watson describió un panorama complejo en Florencio Varela y en el resto del conurbano. “Parece que el Gobierno está gobernando en otro país”, afirmó, en referencia a los mensajes oficiales sobre una supuesta recuperación económica.

En contraposición, sostuvo que en los territorios “no paran de cerrar fábricas y comercios”, lo que agrava la situación social y reduce los recursos disponibles para la gestión local.

Según explicó, esto obliga a los municipios a redoblar esfuerzos con menos fondos, en coordinación con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Alimentación en el centro del reclamo

Uno de los puntos más sensibles del planteo fue la asistencia alimentaria. Los intendentes solicitaron la revisión y actualización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la recuperación de recursos para el programa MESA.

“El problema es nada más ni nada menos que la alimentación”, advirtió Watson, marcando el nivel de preocupación que atraviesa a los municipios.

Recesión, caída de recursos y más demanda

El jefe comunal habló de un “combo fatídico”: recesión, apertura de importaciones y cierre de empresas. Ese escenario impacta directamente en la recaudación y, en consecuencia, en la coparticipación que reciben las provincias y los municipios.

“La responsabilidad crece porque cada vez más familias recurren al Estado”, señaló.

En Florencio Varela, la crisis ya no se mide solo en indicadores económicos, sino en la demanda cotidiana que llega a los municipios. Y en ese escenario, el cruce político con Nación suma un nuevo capítulo.