Andrés Watson encabezó una correcaminata inclusiva en Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó una correcaminata inclusiva en el distrito junto a más de 150 vecinos y vecinas, en el marco del mes de concientización sobre el autismo.

El intendente Andrés Watson fue el encargado de marcar la largada en el espacio ubicado en la intersección de Thevenet y Storni, donde durante el mediodía se desarrolló la actividad con una fuerte impronta comunitaria.

“La jornada es un espacio donde trabajamos en la contención y la participación plena a través de la actividad física”, señaló el jefe comunal, quien además dejó un mensaje con tono político: “Reafirmamos el compromiso con el cuidado a las personas con discapacidad frente a un ataque permanente desde el gobierno nacional”.

La actividad no solo tuvo un eje institucional, sino también una fuerte presencia de familias que encontraron en el evento un lugar de encuentro.

Jessica Marengo, mamá de Aymara, destacó “la posibilidad de compartir y armar grupos propios”, al tiempo que valoró el intercambio de experiencias con otros padres y madres.

Desde distintos barrios del distrito, los testimonios se repitieron con un denominador común: la necesidad de espacios inclusivos. Fátima Llanos, que acompañó a su hija Valentina, subrayó que fue “una oportunidad para que las chicas y los chicos demostraran sus habilidades sin limitaciones”, mientras que Claudia Silva, vecina de 9 de Julio, remarcó la importancia de “visibilizar y generar instancias de disfrute para toda la comunidad”.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.



La jornada se desarrolló con circuitos recreativos y propuestas adaptadas, en un clima donde la participación superó lo deportivo. Hubo momentos de emoción, juegos compartidos y una dinámica que rompió con la lógica tradicional de las actividades competitivas.

También estuvo presente la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, quien acompañó el desarrollo de la iniciativa junto a equipos municipales.

En Florencio Varela, la gestión de Andrés Watson volvió a impulsar una actividad con foco en la inclusión. En ese sentido, la correcaminata funcionó como una síntesis de lo que ocurre en el territorio: políticas públicas, presencia estatal y una comunidad que responde cuando se generan espacios abiertos.