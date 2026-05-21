Eugenio Zaffaroni lanzó una dura crítica al Gobierno y habló de una Argentina “anonadada”

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, cuestionó al Gobierno de Javier Milei, criticó el crecimiento del punitivismo y aseguró que la Argentina atraviesa “el momento de mayor involución desde la vuelta de la democracia”. Las declaraciones fueron realizadas durante una charla en la AJB y recogidas por el periodista Guillermo Troncoso de Data Judicial.

En una sala colmada y en medio de un clima político atravesado por la discusión sobre seguridad, baja de imputabilidad y endurecimiento penal, el reconocido jurista dejó una de las definiciones más fuertes de los últimos meses sobre la situación institucional del país.

Invitado a una charla sobre criminología y derechos humanos organizada en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Zaffaroni aseguró que la sociedad argentina atraviesa un proceso de “anonadamiento” frente a la sucesión constante de hechos políticos y discursos extremos.

“No nos dejan tiempo para reflexionar”, dijo Eugenio Zaffaroni

Durante la entrevista, Eugenio Raúl Zaffaroni analizó el crecimiento del punitivismo y sostuvo que la velocidad de los acontecimientos políticos impide procesar lo que ocurre.

“Los hechos y las conductas anormales se suceden con una velocidad vertiginosa. No nos dan tiempo a reflexionar sobre los anteriores”, expresó.

Y fue todavía más contundente al describir el impacto social de ese fenómeno.

“Se produce una suerte de anonadamiento. Nos volvemos pelotudos”, lanzó.

Para el exmagistrado, el problema excede las discusiones sobre seguridad o criminalidad y forma parte de un proceso institucional mucho más profundo.

Duras críticas a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista con Guillermo Troncoso para Data Judicial, Zaffaroni apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

“Tenemos un individuo que a cada rato injuria a la humanidad, da datos falsos y pierde el equilibrio”, afirmó.

El exjuez incluso utilizó expresiones coloquiales para describir al mandatario:

“En el barrio dirían que está chapita”, señaló.

Además, cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y consideró que existe un ataque a políticas históricas vinculadas a la educación pública, las universidades y la tradición democrática argentina.

“La Corte Suprema es el Triángulo de las Bermudas”

Otro de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo dirigido hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que criticó por su funcionamiento actual.

“No existe una Corte Suprema de tres integrantes en el mundo, salvo en la República Argentina”, sostuvo.

Y agregó:

“Existe el Triángulo de las Bermudas”.

Según Zaffaroni, el máximo tribunal atraviesa una crisis de legitimidad y funciona bajo una “producción fordista de decisiones”, cuestionando la cantidad de causas resueltas anualmente.

“Es el momento de mayor involución desde la democracia”

Sobre el final de la entrevista, el exintegrante de la Corte Suprema dejó otra definición que resonó fuerte entre los presentes.

Consultado sobre si la Argentina vive el peor retroceso institucional desde 1983, respondió sin dudar:

“Sí, sin duda”.

Sin embargo, aclaró que, a diferencia de la última dictadura militar, hoy existe una sensación distinta.

“En la dictadura cada uno sabía dónde estaba parado. Ahora estamos anonadados”, reflexionó.

Y concluyó: