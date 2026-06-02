Los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela celebran su día con una caravana por las calles

Los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela celebran este 2 de junio el Día Nacional del Bombero Voluntario con una jornada especial que incluye formación oficial y una caravana de móviles por las calles de la localidad. El acto comenzará a las 09:00 horas en el Cuartel Central y la comunidad está invitada a acompañar el recorrido con globos rojos, amarillos y naranjas.

La institución convocó a los vecinos a sumarse a la celebración a lo largo del recorrido que los móviles realizarán con luces y sirenas encendidas. El cuartel publicó el plano del trayecto en sus redes sociales para que la comunidad pueda ubicarse y acompañar.

En el saludo institucional, los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela destacaron que «ser bombero voluntario significa estar siempre dispuesto a ayudar, sin importar la hora, el clima o el lugar», y subrayaron el sacrificio de quienes dejan de lado momentos personales y familiares para responder al llamado de quien más lo necesita.