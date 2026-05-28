Unidos por el fútbol, impulsados por una visión compartida de excelencia: GAC anuncia alianza estratégica con el Toluca FC

El 19 de mayo de 2026, en medio de la creciente expectativa por la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, GAC anunció oficialmente una alianza estratégica de dos años con el Deportivo Toluca Fútbol Club, un equipo legendario del fútbol mexicano. Con este acuerdo, GAC se convierte en socio oficial del Toluca FC. Esta colaboración representa un paso clave en la estrategia global de marketing deportivo de GAC en todo el continente americano de cara al Mundial de 2026, lo que refuerza la presencia de la marca en el mercado local y consolida su proyección internacional en mercados clave de la región.

El Toluca FC es un club emblemático con una rica historia y un sólido nivel competitivo en el fútbol mexicano; desde su fundación en 1917, los valores de excelencia, disciplina, resiliencia y mentalidad ganadora del club se alinean estrechamente con la filosofía de marca de GAC: la calidad como prioridad, el impulso a la innovación y la búsqueda del alto rendimiento. Como una marca automotriz china ampliamente reconocida en el mercado mexicano, GAC se une al Toluca FC en una poderosa colaboración entre un líder de la industria automotriz y un equipo campeón del balompié, lo que abre un nuevo capítulo de cooperación interdisciplinaria impulsada por aspiraciones compartidas.

A través de esta colaboración, ambas partes desarrollarán conjuntamente iniciativas de exposición de marca, experiencias exclusivas para los aficionados y eventos especiales. Al conectar con los grupos de usuarios locales de manera más cercana y auténtica, forjarán vínculos profundos con millones de apasionados del fútbol. Al aprovechar el fútbol como una plataforma cultural sumamente querida en todo México, GAC logrará un alcance de marca total, reforzará su imagen de confiabilidad, innovación y nivel premium en el país y completará la transición crucial de la «introducción al mercado» a la «localización de la marca».

Esta alianza con el Toluca FC representa otro hito importante tras las colaboraciones deportivas de GAC en mercados clave de América Latina, entre ellos Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay. GAC ha construido así una matriz de marketing deportivo que abarca Latinoamérica y se conecta con el mundo, pasando de patrocinios aislados a un ecosistema deportivo global coordinado. Al expandir continuamente su presencia de marca y potenciar su matriz de marketing deportivo en la región, GAC profundiza los lazos emocionales con los consumidores locales y eleva de manera constante su influencia de marca a nivel internacional.

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