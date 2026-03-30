Tirar a las piernas: la nueva marca del delito en Florencio Varela

No apuntan a matar. Apuntan a frenar. Los robos de motos empiezan a mostrar una modalidad que se repite y preocupa: disparar directamente a las piernas de las víctimas para evitar que escapen, aparece como una nueva marca del delito en Florencio Varela.

En pocas horas, tres hechos con características similares encendieron la alarma en distintos puntos del distrito. El patrón es claro: motochorros armados, resistencia de la víctima y disparos a corta distancia dirigidos a las extremidades.

El primer episodio se registró en la zona de Las Margaritas, en la intersección de Olivera y 437. Allí, un hombre fue herido de dos disparos en la pierna en medio de una disputa y tuvo que ser trasladado al Hospital Mi Pueblo.

Minutos después, en el cruce de Novak y Los Charrúas, dos delincuentes en moto intentaron robarle el vehículo a otro conductor. Al resistirse, la víctima recibió dos impactos de bala en la pierna derecha y fue derivada a un centro de salud.

La secuencia se completó en el barrio La Esmeralda, en Basualdo y Brown. En ese punto, tres asaltantes interceptaron a un motociclista y, ante su negativa, le dispararon también en la pierna derecha. El herido fue trasladado nuevamente al Hospital Mi Pueblo.

Los tres casos, ocurridos con escasa diferencia horaria, refuerzan una tendencia que empieza a instalarse en el sur del conurbano: el uso del arma de fuego no solo para intimidar, sino para inmovilizar.

Vecinos de las zonas afectadas expresaron su preocupación por la escalada de violencia. “Antes te robaban, ahora te tiran sin pensar”, resumió un frentista de Novak, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar si los ataques están vinculados entre sí o si responden a distintos grupos delictivos que repiten la misma lógica: disparar para robar.