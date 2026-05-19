Histórico: Rosario Urban, la chica de Florencio Varela que conquistó Europa jugando al handball

Rosario Urban, la extremo derecho nacida y criada en Florencio Varela, escribió este fin de semana una página histórica para el handball argentino: se consagró campeona de la EHF European League con el Dijón francés, convirtiéndose en la primera argentina en ganar esta competición. Y lo hizo remontando una lesión grave que la había dejado afuera del Mundial 2025.

De Sagrado Corazón de Florencio Varela a la cima de Europa

Hay victorias que trascienden el marcador. La de Rosario Urban este fin de semana en Dijon es una de ellas. La extremo derecho que dio sus primeros pasos en el club Sagrado Corazón de Florencio Varela se consagró campeona de la EHF European League —la segunda competición más importante del handball europeo— con el Dijón francés, y se convirtió en la primera argentina en levantar ese trofeo.

La trayectoria de Urban es la de una deportista que fue construyendo su carrera escalón por escalón. Desde las canchas varelenses del Sagrado Corazón, dio el salto a Europa para sumarse al Guardés español, donde se consolidó durante cinco temporadas. En 2021 firmó con el Dijón francés, y esta temporada —la de su regreso tras la lesión— resultó ser la mejor desde su llegada al club.

El camino al título tuvo dos etapas en el Final disputado en la ciudad francesa. Primero, una semifinal ante el MOL Esztergom húngaro que el Dijón resolvió con autoridad por 33 a 30. Después, la final ante el último campeón, el Thüringer HC alemán, que se transformó en el partido de la vida para Urban y sus compañeras: remontada de nueve goles en el segundo tiempo para imponerse 29 a 25 y cerrar una hazaña que se televisó por Fox Sports.

Urban aportó tres goles durante el Final4. No son muchos en el papel, pero quien conoce el handball sabe lo que vale cada conquista de una extremo en un torneo de este nivel.

La revancha perfecta: el mismo rival que las eliminó el año pasado

El triunfo en la final tuvo un condimento extra. El Thüringer HC alemán era precisamente el equipo que había eliminado al Dijón en las semifinales del Final4 de la temporada anterior. Esta vez, las francesas se tomaron revancha de la manera más contundente posible: en la final, con remontada épica y título en casa.

El año pasado, Urban y el Dijón se habían quedado con el bronce de esa misma competición tras vencer al Blomberg alemán. El salto de la medalla de bronce a la de oro en doce meses habla de un equipo en ascenso y de una jugadora varelense que fue parte central de ese crecimiento.

La vuelta después de la lesión: una historia con final feliz

Lo que hace aún más extraordinario este título es el contexto personal de Rosario Urban. La jugadora venía de una lesión ligamentaria severa que la había marginado del Mundial 2025 con la Selección Argentina y la había mantenido afuera de las canchas durante buena parte de esta temporada.

Volver de una lesión así, en el máximo nivel europeo, y terminar levantando un trofeo histórico es el tipo de historia que el deporte regala pocas veces. Florencio Varela tiene razones de sobra para estar orgulloso.

Un lugar en la historia del handball argentino

Con esta conquista, Urban se suma a la exclusiva lista de jugadores argentinos campeones en competiciones europeas de clubes. En la rama masculina, los referentes son Diego Simonet, ganador de la Champions League 2018 con el Montpellier francés, y Leonel Maciel, campeón de la misma competición en 2022 con el Barcelona.

En el handball femenino argentino, los títulos europeos venían siendo todos en la tercera competición del continente —la European Cup— con nombres como Manuela Pizzo, Rocío Campigli y Marisol Carratú. Urban es la primera en ganar en la segunda competición, la EHF European League, y la que más alto llegó en la jerarquía europea del handball femenino nacional.

Una nueva página para los libros. Y una historia que empezó en Florencio Varela.

Fuente: portal especializado en handball. Infosur celebra el logro histórico de una deportista varelense.