Actualidad

Semana Santa: todos los horarios en Varela, Quilmes y Berazategui

By: Redaccion

Date:

Los horarios de Semana Santa en Varela, Quilmes y Berazategui que encabezarán los obispos ya fueron confirmados.

Con la llegada de los días centrales de la Semana Santa, parroquias y santuarios del sur del conurbano se preparan para recibir a miles de fieles en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.

Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, la diócesis de Quilmes confirmó el cronograma oficial de misas, vía crucis y vigilias que se desarrollarán en distintos puntos de la región.

Pero este año, además de las celebraciones tradicionales, habrá un gesto que se correrá del templo y se meterá de lleno en la realidad del territorio: el lavatorio de pies a personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

Podés leer la historia completa sobre el gesto del obispo en la cárcel de Varela en esta nota.

Horarios de Semana Santa en Varela, Quilmes y Berazategui

✝️ Jueves Santo (2 de abril)

  • 10:00 hs – Misa y lavatorio de pies en la cárcel de Florencio Varela
  • 19:00 hs – Misa en Catedral de Quilmes
  • 19:30 hs – Misa en San Cayetano (Quilmes Oeste)

✝️ Viernes Santo (3 de abril)

  • 15:00 hs – Celebración de la Cruz en Catedral
  • 15:00 hs – Celebración en San Cayetano
  • 17:00 hs – Vía Crucis en Catedral
  • 20:00 hs – Vía Crucis en Florencio Varela

🕯️ Sábado Santo (4 de abril)

  • 19:00 hs – Vigilia Pascual en Catedral
  • 20:00 hs – Vigilia en Berazategui

🌅 Domingo de Pascua (5 de abril)

  • 10:00 hs – Misa en Bernal Oeste
  • 11:00 hs – Misa en Catedral
  • 17:00 hs – Misa en Berazategui
  • 19:00 hs – Misa en Catedral

Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano

Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Artículo anterior
Persecución, choque y un disparo en Florencio Varela
Artículo siguiente
El gesto del obispo en la cárcel de Varela
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

El gesto del obispo en la cárcel de Varela

Redaccion -
Durante el Jueves Santo, los obispos de Quilmes realizarán...

Persecución, choque y un disparo en Florencio Varela

Redaccion -
Un joven terminó herido tras ser perseguido por motochorros...

Malvinas: el error de confiar otra vez en Washington

Redaccion -
A 44 años de la guerra, un análisis sobre...

Tirar a las piernas: la nueva marca del delito en Florencio Varela

Redaccion -
No apuntan a matar. Apuntan a frenar. Los robos...