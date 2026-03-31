Los horarios de Semana Santa en Varela, Quilmes y Berazategui que encabezarán los obispos ya fueron confirmados.

Con la llegada de los días centrales de la Semana Santa, parroquias y santuarios del sur del conurbano se preparan para recibir a miles de fieles en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.

Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, la diócesis de Quilmes confirmó el cronograma oficial de misas, vía crucis y vigilias que se desarrollarán en distintos puntos de la región.

Pero este año, además de las celebraciones tradicionales, habrá un gesto que se correrá del templo y se meterá de lleno en la realidad del territorio: el lavatorio de pies a personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

Podés leer la historia completa sobre el gesto del obispo en la cárcel de Varela en esta nota.

Horarios de Semana Santa en Varela, Quilmes y Berazategui

✝️ Jueves Santo (2 de abril)

10:00 hs – Misa y lavatorio de pies en la cárcel de Florencio Varela

19:00 hs – Misa en Catedral de Quilmes

19:30 hs – Misa en San Cayetano (Quilmes Oeste)

✝️ Viernes Santo (3 de abril)

15:00 hs – Celebración de la Cruz en Catedral

15:00 hs – Celebración en San Cayetano

17:00 hs – Vía Crucis en Catedral

20:00 hs – Vía Crucis en Florencio Varela

🕯️ Sábado Santo (4 de abril)

19:00 hs – Vigilia Pascual en Catedral

20:00 hs – Vigilia en Berazategui

🌅 Domingo de Pascua (5 de abril)

10:00 hs – Misa en Bernal Oeste

11:00 hs – Misa en Catedral

17:00 hs – Misa en Berazategui

19:00 hs – Misa en Catedral

