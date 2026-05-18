Kicillof en Florencio Varela: inaugura la sede de SUTEBA con un centro de salud de IOMA y amplía el programa de salud mental para jóvenes

Kicillof llega a Florencio Varela este jueves dentro de una intensa agenda semanal que lo llevará por cinco municipios de la Provincia. En el distrito varelense inaugurará la nueva sede sindical de SUTEBA y el edificio del centro de salud «Paulo Freire», que se incorpora a la red de policonsultorios de IOMA. También encabezará una jornada del programa de salud mental «Entre Todos y Todas», que ya llegó a medio millón de jóvenes y ahora apunta al doble.

La agenda de Kicillof en Florencio Varela para este jueves

La parada de Kicillof en Florencio Varela es una de las más cargadas de la semana. El gobernador tiene previstas tres actividades en el distrito: dos inauguraciones y una jornada educativa con foco en salud mental juvenil.

La primera parada será en la nueva sede sindical de SUTEBA Florencio Varela, el sindicato de docentes bonaerenses con fuerte presencia en el distrito. La inauguración del edificio propio es un gesto político que el gobierno provincial hace en territorio de uno de sus aliados sindicales más activos en el conurbano sur.

La segunda inauguración es la que más impacto directo tiene para los vecinos: el nuevo edificio del centro de salud «Paulo Freire», que también es del SUTEBA, que pasa a integrar la red de policonsultorios de IOMA. El equipamiento de salud en Florencio Varela es históricamente deficitario para una población que supera los 600 mil habitantes, y la incorporación de un nuevo espacio a la red del Instituto de Obra Médico Asistencial apunta a descomprimir la demanda en la zona.

Salud mental para jóvenes: de medio millón a un millón de estudiantes

La tercera actividad del día en Florencio Varela es la jornada del programa provincial «Entre Todos y Todas», orientado a la salud mental de jóvenes bonaerenses. Según informó el ministro de Gobierno Carlos Bianco en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, el programa ya alcanzó a 500 mil estudiantes en toda la provincia.

El anuncio que se hará en Varela es la incorporación de todos los equipos de orientación escolar al programa, lo que permitiría duplicar el alcance y llegar al millón de jóvenes. Florencio Varela, con una población joven numerosa y una histórica demanda en salud mental, es el escenario elegido para ese lanzamiento.

Una semana intensa en cinco municipios

La visita a Florencio Varela es parte de una agenda que Kicillof extenderá durante toda la semana por la Provincia. Este martes arranca en Avellaneda con la inauguración del Jardín de Infantes N°918 y luego encabeza en Casa de Gobierno una reunión con los 135 intendentes bonaerenses para analizar la crisis del sistema de salud, con eje en las críticas al ajuste del gobierno nacional y la convocatoria a la movilización federal del 20 de mayo en Buenos Aires.

El miércoles el turno es para General Las Heras y Marcos Paz, donde inaugurará y ampliará centros universitarios del programa Puentes. Y el viernes cerrará la semana en Tornquist con entrega de 38 viviendas, convenios de reciclado y nuevas maquinarias para el municipio del sur bonaerense.

La agenda fue confirmada este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco durante la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Infosur estará presente en las actividades de Florencio Varela.