Policiales

Le dispararon dos veces desde una moto en movimiento mientras estaba parado en la calle: el herido sobrevivió y está internado

By: Redaccion

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Un hombre de 33 años fue baleado en la madrugada del miércoles 27 de mayo mientras se encontraba parado en la vía pública en el barrio Luján de Florencio Varela. Los disparos fueron efectuados desde una moto negra en movimiento, cuyos ocupantes escaparon sin ser identificados.

Así ocurrió el ataque

La víctima refirió al personal policial que se encontraba parado en la calle 1282 cuando se aproximó a alta velocidad una moto negra de gran cilindrada desde la que sus ocupantes le efectuaron dos disparos.

Las heridas impactaron en el cuádriceps del lado derecho y en la cadera del lado izquierdo. A pesar de la gravedad de las lesiones, permaneció consciente en todo momento, señalaron los informantes a Infosur.

La atención médica

La ambulancia del SAME. de Florencio Varela trasladó al herido al CAPS Barrio Parque Dr. Arturo Oñativia, donde había ingresado a las 2:43 horas. Las patrullas policiales salieron en búsqueda de la motocicleta. Al cierre de esta nota no se informaron detenciones ni se localizó el rodado.

La misma noche, un adolescente fue asesinado en el partido

El ataque en el barrio Luján no fue el único hecho de violencia armada de esa madrugada en Florencio Varela. En Ingeniero Allan, un adolescente de 16 años fue asesinado de un tiro en la cabeza en una plaza. El presunto autor también escapó.

🔍 Leé también: Mató de un tiro en la cabeza a un adolescente de 16 años en una plaza y huyó en un Renault rojo

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