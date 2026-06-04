Viajar en junio: cómo conseguir hasta 75% de descuento en estacionamientos de aeropuertos

Los pasajeros que tengan previsto viajar durante las próximas semanas podrán acceder a importantes descuentos en los estacionamientos de algunos de los principales aeropuertos del país. La promoción fue lanzada por Aeropuertos Argentina y ofrece rebajas de hasta el 75% sobre la tarifa manual para quienes realicen la reserva de manera online durante junio.

La iniciativa alcanza al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Mendoza y el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El beneficio está disponible exclusivamente a través de la tienda digital de la compañía y permite reservar espacios con hasta 120 días de anticipación.

La propuesta apunta a quienes eligen llegar al aeropuerto en vehículo propio y buscan reducir costos antes de emprender un viaje. Además del ahorro económico, el sistema permite conocer el valor final desde el momento de la compra y garantizar la disponibilidad del estacionamiento antes de arribar a la terminal aérea.

Entre las alternativas disponibles figuran estacionamientos cubiertos y descubiertos, sectores de larga estadía con tarifas promocionales y servicios complementarios que varían según cada aeropuerto. En algunos casos se ofrecen opciones de valet parking, traslados hacia las terminales y embalaje de equipaje sin cargo adicional.

Otro aspecto destacado es que los viajeros pueden aprovechar las promociones actuales para asegurar desde ahora el estacionamiento de futuros viajes, congelando el precio al momento de efectuar la reserva.

La plataforma online también brinda acceso a otros servicios vinculados al viaje, como Fast Pass para agilizar los controles, salas VIP y servicios adicionales de embalaje de equipaje.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a potenciar los canales digitales y facilitar la planificación de los pasajeros mediante herramientas más simples, accesibles y convenientes.

Actualmente, Aeropuertos Argentina administra 35 terminales aéreas en el país y forma parte de un grupo internacional que opera aeropuertos en Argentina, Brasil, Uruguay, Italia, Ecuador y Armenia.

Para consultar tarifas y realizar reservas online, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Aeropuertos Argentina.

Quienes estén planificando una escapada también pueden consultar en Infosur las tendencias de viaje que marcarán el turismo argentino durante 2026.