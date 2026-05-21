UNA NOCHE DE HUMOR Y ENCUENTRO EN QUILMES

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes llevó adelante una exitosa jornada cultural con la presentación del espectáculo “Rápido y Gracioso”, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de mayo en el Club El Porvenir de Quilmes, ante una sala colmada y el entusiasmo de cientos de afiliados y sus familias.

La obra, protagonizada por Fabián Sigot y producida por Gabriel García, ofreció una noche cargada de humor, interacción con el público y momentos inolvidables que hicieron reír y disfrutar a todos los presentes.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Cultura del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Francisco Solano, bajo la conducción del Secretario General Roberto Mata Rodríguez, reafirmando el compromiso del CECQ con la promoción de espacios de encuentro, entretenimiento y acceso a actividades culturales de calidad para toda la familia mercantil.

Desde la institución destacaron la gran participación del público y adelantaron que continuarán impulsando iniciativas culturales y recreativas destinadas a fortalecer los vínculos entre los trabajadores y sus familias.