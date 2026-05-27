Noche de balaceras en Florencio Varela: un adolescente muerto y un hombre herido en dos ataques separados con armas de fuego

La madrugada del miércoles 27 de mayo sacudió a Florencio Varela con dos hechos de violencia armada que se produjeron en distintos puntos del partido con pocos minutos de diferencia. En ambos casos, los agresores utilizaron armas de fuego y lograron escapar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Un adolescente de 16 años, asesinado en una plaza de Ingeniero Allan

El primero de los ataques terminó con la vida de Santino Antonio Retamozo Ríos, de 16 años, quien recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba sentado junto a un banco en la plaza de Los Canarios entre Sauce y Algarrobo, en el barrio Ingeniero Allan.

Según declaró un amigo que presenció el hecho, un hombre descendió de un Renault rojo, inició una discusión con el adolescente y, tras efectuar un primer disparo al suelo, le disparó en la cabeza cuando el joven reaccionó y lo enfrentó. El agresor permanece prófugo al cierre de esta edición.

🔍 Nota completa: Mató de un tiro en la cabeza a un adolescente de 16 años en una plaza y huyó en un Renault rojo

Un hombre baleado desde una moto en el barrio Luján

Minutos después, en la calle 1282 del barrio Luján, un hombre de 33 años, fue alcanzado por dos disparos efectuados desde una moto negra de gran cilindrada que se acercó mientras él estaba parado en la vía pública. Las heridas impactaron en el cuádriceps derecho y la cadera izquierda.

Ríos fue trasladado consciente por el SAME 23 al CAPS Barrio Parque Dr. Arturo Oñativia. Efectivos policiales salieron en búsqueda de la motocicleta sin que se registraran detenciones.

🔍 Nota completa: Le dispararon dos veces desde una moto en movimiento y sobrevivió

Dos hechos, un mismo patrón

Aunque las investigaciones corren por carriles separados y no se estableció vínculo entre los casos, los dos ataques comparten características que las autoridades no descartan analizar en conjunto: ocurrieron en la misma madrugada, en el mismo partido, con armas de fuego, y en ambos los agresores huyeron sin ser detenidos.

La causa por el homicidio de Retamozo Ríos quedó a cargo de la UFI 06, Dra. Texeira. El caso del herido en Luján permanece en etapa inicial de investigación.