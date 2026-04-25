De Varela al Mundial: quién es Alma Marcial

Alma Marcial nació en Florencio Varela y llegó a la Selección Argentina. La historia de la jugadora que dará el salto al Mundial de Londres.

En el mapa del deporte argentino empiezan a aparecer nombres que, hasta hace poco, circulaban solo en ámbitos locales. El de Alma Marcial es uno de ellos: una jugadora nacida en Florencio Varela que en las próximas semanas representará al país en el Mundial de tenis de mesa que se disputará en Londres.

Su historia no empezó en grandes escenarios ni en estructuras profesionales. Como muchos deportistas del conurbano, dio sus primeros pasos en clubes de barrio, donde el entrenamiento se combina con el esfuerzo cotidiano y la constancia. Con el tiempo, ese recorrido la fue empujando hacia competencias cada vez más exigentes.

El salto llegó tras consolidarse en torneos nacionales y meterse en la órbita de la Selección Argentina. La clasificación al Mundial 2026 marcará su primera participación en un certamen de ese nivel con la mayor, un desafío que la posiciona como una de las proyecciones del tenis de mesa nacional.

Pero en los últimos días, su nombre empezó a sonar también por un episodio fuera del circuito deportivo.

👉 Podés leer esa historia completa acá:

“Quién es Alma Marcial y por qué estuvo en una cárcel de Florencio Varela”

Antes de viajar a Europa, la jugadora participó de una actividad en una unidad penitenciaria del distrito, donde compartió una jornada con internos. La escena generó repercusión por el contraste entre su presente deportivo y el contexto en el que se desarrolló la actividad.

Más allá de ese hecho puntual, lo que se consolida es un recorrido en ascenso. Desde Florencio Varela hacia el mundo, con una historia que todavía está en pleno desarrollo.

👉 En paralelo, el contexto donde se dio esa actividad también forma parte de un debate más amplio sobre deporte e inclusión en ámbitos de encierro, que podés leer en esta nota:

“Deporte en cárceles: qué pasa en la Unidad 42 de Varela”

Por ahora, el próximo paso está claro: competir al más alto nivel. Y en ese camino, llevar consigo una historia que, como muchas en el conurbano, empezó lejos de los reflectores.