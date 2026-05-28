Florencio Varela: se incendió parte de la Técnica Nº1 y evacuaron a los alumnos

Momentos de tensión y preocupación se vivieron este jueves por la tarde en la Escuela Técnica Nº1 de Bosques, en Florencio Varela, luego de que se registrara un principio de incendio dentro del establecimiento educativo mientras había alumnos y docentes en el lugar.

Según las primeras informaciones a las que pudo acceder Infosur, el foco ígneo se habría iniciado cuando intentaban poner en funcionamiento las calderas de la institución. Fuentes consultadas señalaron que personal vinculado al Consejo Escolar habían realizado tareas en el sector tras lo cual comenzó el incidente.

El fuego afectó parte de uno de los salones y generó alarma inmediata dentro de la comunidad educativa. En cuestión de minutos, docentes y auxiliares comenzaron a evacuar a los estudiantes de manera preventiva mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia.

“Fue un momento muy feo y de mucha tensión”, relató una fuente cercana a la escuela, todavía conmocionada por la situación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Guardia Comunal, personal policial y equipos de emergencia de los bomberos voluntarios de Florencio Varela que lograron controlar las llamas antes de que el incendio se extendiera a otros sectores del edificio.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, no hubo personas heridas..

La escena generó preocupación entre padres y vecinos de Bosques, especialmente porque el episodio ocurrió con alumnos dentro de la institución. Algunos integrantes de la comunidad educativa cuestionaron que las tareas para encender las calderas se realizaran durante el horario escolar.

Por el momento no trascendió información oficial sobre las causas exactas del incendio ni sobre los daños materiales provocados dentro de la Técnica Nº1.

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