Mató de un tiro en la cabeza a un adolescente de 16 años en una plaza y huyó en un Renault rojo: buscan al asesino

Un adolescente de 16 años murió asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del miércoles 27 de mayo, mientras se encontraba en una plaza del barrio Ingeniero Allan, en Florencio Varela. El atacante huyó en un Renault rojo y permanece prófugo.

El crimen, según el testigo

Efectivos de la Comisaría Sexta de Florencio Varela llegaron al lugar tras recibir un llamado por detonaciones de arma de fuego en la plaza ubicada en Los Canarios entre Sauce y Algarrobo. Al arribar, encontraron a Santino Antonio Retamozo Ríos, de 16 años, tendido junto a un banco, con una herida sangrante en la cabeza y sin signos vitales.

Junto a él estaba su amigo, único testigo del ataque, quien relató que un hombre descendió de un Renault de color rojo y comenzó a discutir con Santino. En un primer momento, el agresor efectuó un disparo al suelo. Cuando el adolescente reaccionó y lo enfrentó, el sujeto le disparó en la cabeza y se fugó en el mismo vehículo.

Quién sería el agresor

A partir de las averiguaciones realizadas, el personal policial pudo establecer la identidad del presunto autor del crimen respondería y que residiría en las inmediaciones del lugar del hecho. Al cierre de esta nota, el sospéchoso no había sido localizado ni detenido.

La madre del menor se hizo presente en el lugar durante el procedimiento policial. La fiscal de turno de la UFI 06, Dra. Texeira, dispuso la carátula de homicidio y concurrió personalmente a dar directivas. El expediente quedó a cargo del Departamento de Florencio Varela, conducido por el Comisario Mayor Fernando Barrientos.

La misma noche, otro ataque en el partido

En la misma madrugada, otro hecho de violencia armada se registró en Florencio Varela: un hombre fue baleado desde una moto en el barrio Luján y resultó herido. Los agresores también lograron escapar.

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