Policiales

Mató de un tiro en la cabeza a un adolescente de 16 años en una plaza y huyó en un Renault rojo: buscan al asesino

By: Redaccion

Date:

Un adolescente de 16 años murió asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del miércoles 27 de mayo, mientras se encontraba en una plaza del barrio Ingeniero Allan, en Florencio Varela. El atacante huyó en un Renault rojo y permanece prófugo.

El crimen, según el testigo

Efectivos de la Comisaría Sexta de Florencio Varela llegaron al lugar tras recibir un llamado por detonaciones de arma de fuego en la plaza ubicada en Los Canarios entre Sauce y Algarrobo. Al arribar, encontraron a Santino Antonio Retamozo Ríos, de 16 años, tendido junto a un banco, con una herida sangrante en la cabeza y sin signos vitales.

Junto a él estaba su amigo, único testigo del ataque, quien relató que un hombre descendió de un Renault de color rojo y comenzó a discutir con Santino. En un primer momento, el agresor efectuó un disparo al suelo. Cuando el adolescente reaccionó y lo enfrentó, el sujeto le disparó en la cabeza y se fugó en el mismo vehículo.

Quién sería el agresor

A partir de las averiguaciones realizadas, el personal policial pudo establecer la identidad del presunto autor del crimen respondería y que residiría en las inmediaciones del lugar del hecho. Al cierre de esta nota, el sospéchoso no había sido localizado ni detenido.

La madre del menor se hizo presente en el lugar durante el procedimiento policial. La fiscal de turno de la UFI 06, Dra. Texeira, dispuso la carátula de homicidio y concurrió personalmente a dar directivas. El expediente quedó a cargo del Departamento de Florencio Varela, conducido por el Comisario Mayor Fernando Barrientos.

La misma noche, otro ataque en el partido

En la misma madrugada, otro hecho de violencia armada se registró en Florencio Varela: un hombre fue baleado desde una moto en el barrio Luján y resultó herido. Los agresores también lograron escapar.

🔍 Leé también: Le dispararon dos veces desde una moto en movimiento y sobrevivió

Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano

Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Artículo anterior
La foto que lo dice todo: así estaba la camioneta de la Guardia Comunal minutos antes de que se la robaran en Florencio Varela
Artículo siguiente
Le dispararon dos veces desde una moto en movimiento mientras estaba parado en la calle: el herido sobrevivió y está internado
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

Le dispararon dos veces desde una moto en movimiento mientras estaba parado en la calle: el herido sobrevivió y está internado

Redaccion -
Un hombre de 33 años, estaba parado en la calle 1282 del barrio Luján, en Florencio Varela, cuando desde una moto negra de gran cilindrada le efectuaron dos disparos que le impactaron en el cuádriceps y la cadera. Fue trasladado consciente al CAPS del barrio. Los agresores escaparon.

La foto que lo dice todo: así estaba la camioneta de la Guardia Comunal minutos antes de que se la robaran en Florencio Varela

Redaccion -
Una imagen captada minutos antes del robo muestra la...

La tarjeta violeta que usan las árbitras en Florencio Varela para erradicar la violencia en el fútbol femenino escolar

Redaccion -
Chicas de 13 escuelas secundarias de Florencio Varela disputaron...

Mal arriados: dos jinetes se agarraron a rebencazos en pleno desfile patrio en Berazategui

Redaccion -
Un episodio insólito opacó los festejos patrios en Berazategui...