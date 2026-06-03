Emotivo homenaje en Florencio Varela: así celebraron el Día del Bombero Voluntario

En una jornada atravesada por el reconocimiento, los recuerdos y la gratitud, Florencio Varela celebró este martes 2 de junio el Día del Bombero Voluntario con un acto realizado en la sede central de la institución, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Andrés Watson, quien acompañó a integrantes del cuerpo activo, autoridades de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, estudiantes de escuelas locales y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

El intendente Andrés Watson durante la celebración por el Día del Bombero Voluntario en Florencio Varela.

La fecha conmemora la creación del primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la Argentina, fundado en el barrio de La Boca en 1884, y sirvió para destacar el compromiso de quienes, de manera desinteresada, arriesgan su vida para asistir a la población ante emergencias.

Tras el homenaje a los servidores públicos y el recuerdo a los bomberos caídos en cumplimiento del deber, Watson resaltó el rol que desempeñan en la comunidad.

“Son hombres y mujeres que siempre dieron la vida por la ciudadanía, que nos protegieron en todo momento”, expresó el jefe comunal. Además, los definió como “héroes y heroínas” y aseguró que representan “un orgullo para todo el partido de Florencio Varela”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios local, Sergio García, destacó la vocación de servicio de cada integrante del cuartel. “La entrega del personal es permanente, tanto en situaciones de emergencia como en la tarea cotidiana de asistencia a la comunidad”, señaló.

Historias de vocación y compromiso

La celebración también tuvo espacio para las historias personales que reflejan el espíritu bomberil.

Uno de los testimonios más emotivos fue el del oficial inspector Nelson Hernández, quien recordó sus inicios en la institución hace casi cuarenta años.

“Comencé cuando el cuartel estaba sobre la peatonal Monteagudo. Este lugar fue una verdadera contención para mí”, rememoró. Además, señaló que el compañerismo, la camaradería y el amor por el prójimo son valores fundamentales que marcaron toda su trayectoria.

La joven Agostina Dos Santos, integrante del cuerpo activo desde hace apenas seis meses, explicó que decidió sumarse “por la necesidad y las ganas de ayudar a la comunidad”.

“Es muy valioso el respeto que la gente tiene por nuestro trabajo, no solamente en esta fecha, sino durante todo el año”, expresó.

Los estudiantes también participaron del homenaje

La jornada contó además con la presencia de alumnos y alumnas de distintos establecimientos educativos del distrito, quienes recorrieron las instalaciones y dialogaron con los bomberos para conocer más sobre su labor.

Alma Sandoval, estudiante de la Escuela Secundaria Nº15, definió la experiencia como “una oportunidad hermosa para conocer su vocación y rendirles homenaje”.

En tanto, Pilar Garcete, del Colegio Leloir, destacó los aprendizajes obtenidos durante la visita.

“Nos llevamos conceptos muy importantes relacionados con la prevención, como el cuidado con el gas durante los meses de bajas temperaturas y la importancia de no utilizar pirotecnia”, comentó.

Una caravana para compartir la celebración con los vecinos

Como cierre de los festejos, las distintas dotaciones realizaron una caravana por diferentes sectores de Florencio Varela, donde compartieron la celebración con vecinos y vecinas que salieron a saludarlos y agradecerles por su trabajo.

Del acto también participaron el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez; el subsecretario de Gobierno, Matías Schneeberger; y el presidente del Centro de Veteranos “Héroes de Malvinas”, Carlos Orsini.

Una vez más, la comunidad varelense reconoció la tarea silenciosa y permanente de quienes están siempre dispuestos a responder cuando una emergencia golpea la puerta.