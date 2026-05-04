Estalla la interna de La Libertad Avanza en Florencio Varela: ruptura y denuncia

La interna de La Libertad Avanza en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política tras la ruptura de la consejera escolar Karina Macedo, quien decidió conformar un unibloque propio y lanzó duras críticas contra la conducción local del espacio libertario, en medio de acusaciones cruzadas y una denuncia paralela por violencia que agrava el escenario interno.

La dirigente hizo pública su salida mediante un comunicado titulado “La integridad no se negocia”, donde expuso diferencias profundas con la conducción libertaria y apuntó contra lo que definió como una pérdida de rumbo político dentro del armado distrital.

Ruptura y acusaciones cruzadas de La Libertad Avanza en Florencio Varela

El quiebre de La Libertad Avanza en Florencio Varela se produce en un contexto de tensión interna que ya venía acumulando episodios. Macedo justificó su decisión señalando la falta de acompañamiento político en el marco de una investigación vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE), donde —según su versión— fue separada de su función sin estar imputada.

En su exposición también aludió a lo que consideró irregularidades institucionales dentro del espacio, incluyendo declaraciones públicas que habrían mencionado presuntos vínculos entre el Municipio y el Poder Judicial, situación que generó malestar y profundizó las diferencias internas.

A esto sumó cuestionamientos por presuntas prácticas de nepotismo y aseguró que el armado local “se alejó de los valores que decía representar”, marcando así una ruptura política sin retorno dentro del esquema libertario varelense.

El foco en el Servicio Alimentario Escolar

Uno de los puntos centrales del conflicto sigue siendo el control del SAE. Macedo insistió en que su preocupación principal está vinculada al funcionamiento del sistema alimentario en las escuelas del distrito, al sostener que “el problema es la comida de los chicos”.

En ese sentido, remarcó que su alejamiento responde a la falta de respaldo interno para sostener esos planteos dentro del espacio político.

Denuncia paralela por violencia

En paralelo a la crisis interna, otra dirigente vinculada a La Libertad Avanza en el distrito, Raquel Álvarez, presentó una denuncia por violencia.

La presentación fue radicada el 3 de mayo en una fiscalía descentralizada del Departamento Judicial Quilmes y se encuadra en violencia familiar. Según consta en la denuncia, se mencionan episodios de amenazas, insultos y situaciones reiteradas de hostigamiento.

Un espacio en tensión permanente

La combinación de ruptura política y denuncia judicial deja expuesto un escenario de fuerte conflictividad interna en La Libertad Avanza en Florencio Varela. Lejos de estabilizarse, el espacio atraviesa un momento de fragmentación que empieza a tener impacto visible en su estructura local y en su proyección territorial dentro del conurbano sur.