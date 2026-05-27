La tarjeta violeta que usan las árbitras en Florencio Varela para erradicar la violencia en el fútbol femenino escolar

Chicas de 13 escuelas secundarias de Florencio Varela disputaron una nueva fecha de la Copa «24 de Junio» de fútbol femenino en el predio comunal «Néstor Kirchner», con una particularidad que distingue al torneo: la implementación de una tarjeta violeta para sancionar insultos y malas actitudes dentro de la cancha. El intendente Andrés Watson visitó el certamen este martes y dialogó con las jugadoras sobre el rol del deporte en la construcción de valores ciudadanos.

Entre gritos de gol, indicaciones tácticas y tribunas encendidas, el predio de Gurruchaga esquina Sidney fue escenario de una jornada que combinó competencia deportiva con formación en convivencia. El torneo, organizado junto a la Jefatura Distrital de Educación, apunta a reducir la violencia escolar a través del deporte.

Watson y el juego limpio como política

El intendente recorrió las canchas y mantuvo una charla con las jugadoras sobre el sentido del campeonato. Destacó que la propuesta busca ser «un punto de encuentro donde el juego limpio y la sana competencia son pilares fundamentales» y subrayó que el torneo «aporta herramientas para reducir la violencia escolar al fomentar el respeto a los demás».

La tarjeta violeta, la estrella del torneo

La coordinadora de la fecha, Daiana Flores, explicó el instrumento que diferencia a esta copa de cualquier otro torneo escolar: una tarjeta violeta que los árbitros pueden mostrar ante insultos o malas actitudes hacia las rivales. «De esta manera reforzamos un código de conducta para afianzar sus vínculos y la convivencia en sociedad», afirmó.

El intendente Andrés Watson con las chicas jugando la Copa 24 de Junio de fútbol femenino en el predio Néstor Kirchner de Florencio Varela

Las voces de las protagonistas del fútbol femenino

Antes de debutar con su plantel, Tatiana Ceballos, de la E.S. N°19, resaltó «la posibilidad de conectarnos con chicas de otros colegios, entretenernos y compartir un espacio» y dejó en claro que «el resultado no es lo primordial, sino reconocer el compañerismo y disfrutar el momento».

Magalí Montiel y Brisa Alanís, de la E.S. N°7, coincidieron en que el objetivo era «una evolución a lo largo del día, sin prestar tanta atención al marcador». «Hubo rivales muy duras, pero con su talento nos ayudaron a crecer dentro de la cancha», valoraron.

Xiomara Real, de la E.S. N°39, cerró con una frase que resume el espíritu del certamen: «Quería conocer a grandes jugadoras de la ciudad y dar todo para sumar en el equipo».

Los 13 colegios participantes

Además de las escuelas ya mencionadas, completaron la nómina las Secundarias N°28, N°26, N°35, N°6, N°62, N°36, N°21, N°27, N°61 y la Técnica N°2.

Acompañaron al intendente la secretaria de Educación, Andrea Digiobani; la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva; el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer; y el jefe de Región Cuarta de Educación, Pablo Vinuesa.