Maximiliano Bondarenko, diputado de LLA, atropelló a un motociclista en City Bell

El diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza y exconcejal de Florencio Varela, Maximiliano Bondarenko, atropelló este martes a un motociclista en Camino General Belgrano y calle 450, en la localidad platense de City Bell. El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando el legislador salía de su domicilio. No hubo heridos graves.

Fuentes policiales informaron en exclusiva a Infosur

El accidente

Cerca del mediodía de este martes, el automóvil conducido por el diputado provincial Maximiliano Bondarenko colisionó con un motociclista en la intersección del Camino General Belgrano y calle 450, en City Bell, partido de La Plata.

Según informaron fuentes policiales a Infosur, el vehículo del legislador realizó una maniobra imprudente que motivó la colisión. El ciclista fue impactado pero no registró heridas de gravedad.

Bondarenko permaneció en el lugar tras el accidente y personal policial intervino en el procedimiento. El hecho quedó asentado en la dependencia correspondiente, la 12 de La Plata.

Ratificado horas antes en la conducción libertaria

El accidente ocurrió pocas horas después de que Bondarenko fuera ratificado en la mesa de conducción de La Libertad Avanza a nivel bonaerense, lo que representa un espaldarazo político en el armado del partido en la provincia.

Lo que viene

Infosur continúa aguardando la versión del entorno del diputado y de las autoridades de tránsito intervinientes. La nota será actualizada a medida que se conozcan novedades.