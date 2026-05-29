La Policía Federal desarticuló una organización que estafaba víctimas con falsas inversiones en criptomonedas a través del operativo Fake Coins. Entre los 57 allanamientos simultáneos hubo procedimientos en Florencio Varela. Veintiún detenidos y más de ocho millones de dólares en criptodivisas secuestradas.

La promesa era simple y tentadora: invertir en criptomonedas y multiplicar el dinero en poco tiempo. Plataformas prolijas, gráficos en alza y ganancias iniciales que llegaban puntual para construir confianza. Pero detrás de esa fachada operaba una estructura criminal diseñada para vaciar cuentas y desaparecer antes de que las víctimas pudieran reaccionar.

La organización fue desbaratada en el marco del operativo “Fake Coins”, encabezado por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina en una investigación impulsada desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Entre los 57 allanamientos simultáneos realizados en todo el país hubo procedimientos en Florencio Varela, donde los investigadores siguieron el rastro de parte de la red que operaba en el sur del conurbano bonaerense.

Cómo funcionaba la estafa con criptomonedas

Según la investigación, las víctimas eran captadas a través de redes sociales, aplicaciones de citas, publicidad engañosa y contactos personales. El discurso era siempre el mismo: inversiones seguras con rendimientos extraordinarios en mercados de criptoactivos.

Los estafadores utilizaban plataformas digitales que aparentaban ser legítimas. Una de ellas operaba bajo las iniciales B.M. y había sido desarrollada por un informático de origen asiático radicado en Argentina, cuya identidad permanece bajo reserva judicial.

El mecanismo tenía varias etapas. Primero mostraban ganancias ficticias para generar confianza y estimular nuevas inversiones. Después aplicaban la maniobra conocida como “Pump and Dump”: inflaban artificialmente el valor de determinados activos mediante información falsa, atraían más inversores y luego vendían de golpe, provocando el derrumbe del precio. En cuestión de horas, las víctimas perdían todo.

Los investigadores creen que parte del esquema funcionaba con lógica similar a las estafas piramidales digitales que crecieron en los últimos años alrededor de las criptomonedas.

Allanamientos en Florencio Varela y el AMBA

La dimensión de la causa derivó en una respuesta judicial de gran escala. La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, encabezada por Julio Marcelo Conte-Grand, coordinó la intervención de más de diez fiscalías de distintos departamentos judiciales.

Los operativos se realizaron en simultáneo: 45 en el AMBA y otros 12 en distintas provincias del país. Además de Ciudad de Buenos Aires, hubo allanamientos en San Isidro, Vicente López, Lanús, González Catán, San Justo y Florencio Varela.

En total, la Policía Federal secuestró más de ocho millones de dólares en criptodivisas, cerca de 60 millones de pesos en efectivo, 54 celulares, 41 tarjetas bancarias, notebooks, CPU, tablets y dispositivos de almacenamiento digital.

El rol de las “mulas” en la maniobra

Para reconstruir el circuito del dinero, los especialistas de la PFA utilizaron tecnología blockchain, el sistema que permite rastrear operaciones realizadas con criptomonedas.

Así identificaron a las llamadas “mulas” o “prestacuentas”: personas que cedían cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover fondos ilícitos y dificultar el seguimiento del dinero.

Los 21 detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de estafa y fraude informático con criptoactivos.

El crecimiento de las estafas virtuales

La causa expone el crecimiento sostenido de las estafas virtuales vinculadas al mundo cripto. La promesa de ganancias rápidas y dinero fácil sigue siendo el principal anzuelo para captar víctimas, mientras las plataformas digitales permiten que las organizaciones operen desde distintos puntos del país e incluso desde el exterior.

Esta vez, parte de esa trama pasó también por Florencio Varela. Y esta vez, la red no logró escapar.