¿Dónde fue a parar la fiscal de los casos sin resolver de Florencio Varela? La encontramos en flagrancia: no apeló la libertad de un dirigente sindical con dos causas por armas de guerra

La fiscal Mariana Dongiovanni intervino en cuatro casos que conmocionaron a Florencio Varela —la Masacre de 2017, el crimen de Lautaro Morello, la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Nahuel Sanabria— y en todos ellos las familias denunciaron falta de investigación o apartamientos repentinos. En ese contexto, se apartó de la Fiscalía N° 2 en medio de los cuestionamientos. Sin embargo, Dongiovanni reaparece ahora como fiscal de flagrancia con una nueva polémica: no apeló la excarcelación del dirigente de ATE Varela Flavio Martín Ríos, quien acumulaba dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra. Infosur reconstruye su trayectoria.

Quién es Mariana Dongiovanni

Mariana Dongiovanni es vecina del barrio Presidente Sarmiento de Florencio Varela. En 2015, con 36 años, prestó juramento como titular de la Fiscalía N° 2 de Varela. En ese momento declaró sentirse «orgullosa de trabajar para brindar la justicia que Varela merece». Once años después, su nombre aparece una y otra vez ligado a causas que las familias de las víctimas definen como archivadas, frenadas o abandonadas. Hoy ya no conduce la Fiscalía N° 2: se apartó de ese cargo en medio de cuestionamientos y actualmente se desempeña como fiscal de flagrancia, rol desde el cual volvió a generar controversia con la excarcelación del dirigente sindical Flavio Martín Ríos.

Caso 1: La Masacre de Florencio Varela (2017)

El 11 de febrero de 2017, cuatro adolescentes fueron atacadas a balazos a la salida del boliche Santa Diabla, en avenida Senzabello y Los Andes. Denise Juárez, de 17 años, y Sabrina Barrientos, de 16, murieron. Magalí Pineda y Némesis Núñez sobrevivieron con heridas graves. El atacante disparó más de 20 veces: Denise recibió 9 impactos y Sabrina, 6. Nueve años después, no hay ningún condenado por ese crimen. La causa pasó por distintos fiscales y líneas de investigación sin llegar a juicio. El nombre de Dongiovanni figura entre quienes intervinieron en la investigación durante alguna de sus etapas, en una causa que Infosur cubrió durante años y que todavía no tiene resolución.

Caso 2: Lautaro Morello y Lucas Escalante (2022)

El 9 de diciembre de 2022, en plena noche de festejo por el pase de Argentina a semifinales del Mundial, Lautaro Morello (18 años) y Lucas Escalante salieron del barrio Bosques con rumbo a buscar unos vales de nafta. Nunca volvieron. Semanas después, el cuerpo de Lautaro apareció semi calcinado en un descampado de Guernica: había muerto por estrangulamiento tras recibir golpes brutales. Lucas sigue desaparecido hasta hoy.

La investigación apunta al clan Centurión: Francisco, excomisario mayor con vínculos en la Interpol, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, ambos policías. El juicio oral estaba previsto para abril de 2026 pero se suspendió. Sin embargo, mientras la causa estuvo en manos de Dongiovanni, según denunciaron las familias ante Infosur, la investigación no prosperó: el allanamiento a la quinta se demoró varios días pese a los indicios, elementos fueron manipulados y las pericias se realizaron recién tras la insistencia de otros actores judiciales. Fue otro fiscal, Daniel Ichazo, quien logró llevar la causa a juicio oral.

Caso 3: La muerte de Nahuel Sanabria (2023)

El 19 de diciembre de 2023, Nahuel Sanabria murió en la Distribuidora Emicat, sobre la Ruta 36. En abril de 2024, Dongiovanni se excusó y se apartó de la investigación. Dos fiscales más —de las fiscalías de Presidente Perón y Pringles— también rechazaron tomar la causa. La tía de Nahuel, Dora Montiel, denunció ante Infosur que la fiscal nunca recibió a la familia desde el día del crimen, y que incluso ordenó que ella fuera retirada de las instalaciones de la dependencia. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante marcharon juntas frente a las Fiscalías Descentralizadas de Varela en marzo de 2024, unidas por el mismo reclamo: que Dongiovanni respondiera por sus casos.

El apartamiento y la reaparición

En un momento no precisado públicamente, Dongiovanni fue apartada de la titularidad de la Fiscalía N° 2 en medio de los cuestionamientos acumulados. Sin embargo, no salió del sistema judicial: fue reubicada como fiscal de flagrancia, el área que interviene en detenciones en tiempo real. Desde ese nuevo rol, el 26 de mayo de 2026 participó de la audiencia en la que el juez Julián Busteros excarceló a Flavio Martín Ríos —dirigente de ATE Varela con dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra— sin que Dongiovanni apelara la resolución.

¿Quién controla a los fiscales en la Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo del Senado bonaerense, a propuesta del Procurador General. Una vez designados, son inamovibles salvo que sean removidos mediante un jury de enjuiciamiento —un proceso político-judicial que requiere acusación del Procurador General ante el Tribunal de Responsabilidad Penal del Ministerio Público. En la práctica, los juicios a fiscales son excepcionales. El control cotidiano depende de la Procuración General, que puede iniciar investigaciones administrativas pero carece de herramientas ágiles para sancionar conductas como el apartamiento sistemático de causas. Las familias de Nahuel Sanabria ya presentaron una denuncia administrativa ante Fiscalía General contra Dongiovanni. Su resultado es, hasta ahora, desconocido.

Infosur solicitó posición a la Fiscalía de Flagrancia y a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron consultadas como fuentes primarias de esta nota.

El caso más reciente que involucra a Dongiovanni es la excarcelación del dirigente de ATE Varela Flavio Martín Ríos, quien tenía dos causas abiertas por tenencia ilegal de arma de guerra en menos de seis meses. El juez Busteros lo liberó bajo caución juratoria y la fiscal no apeló. Infosur accedió al expediente judicial. → https://infosurdiario.com.ar/excarcelacion-flavio-rios-juez-busteros-arma-guerra-florencio-varela/