Susto en una escuela de Varela: un alumno llevó un arma que resultó ser de juguete

El hecho ocurrió en una escuela secundaria de Varela. El estudiante tiene 13 años y el arma fue descartada en el techo del edificio.

Una escena de tensión se vivió en una escuela secundaria de Florencio Varela cuando un alumno de 13 años exhibió un arma de fuego delante de sus compañeros y generó alarma en toda la comunidad educativa.

El episodio ocurrió en la Secundaria N°30, donde directivos activaron un llamado de urgencia ante la situación.

El momento de tensión

Según informaron fuentes policiales a Infosur, el menor mostró el arma dentro del establecimiento. Al advertir la intervención de las autoridades, arrojó el objeto hacia el techo del edificio.

Minutos después, efectivos policiales al mando del Comisario Mayor Fernando Barrientos, jefe de la policía de Varela, lograron recuperar el elemento y constataron que se trataba de un arma de juguete.

Amenazas en la dirección

Tras ser trasladado a la dirección, el alumno comenzó a lanzar amenazas contra los directivos, lo que agravó el cuadro de tensión dentro de la escuela.

La situación obligó a la intervención de la policía y de la Justicia de menores.

Intervención judicial

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que dispuso actuaciones por averiguación de ilícito y amenazas.

El menor fue trasladado junto a su madre para continuar con las actuaciones judiciales.

Un contexto que preocupa

El episodio en Florencio Varela ocurre en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia en escuelas del país. Días atrás, un hecho trágico sacudió a la ciudad de San Cristóbal, provincia de Sandonde un estudiante ingresó armado a un establecimiento educativo, abrió fuego y provocó la muerte de un alumno de 13 años, además de dejar varios heridos.

Si bien el caso ocurrido en Varela no tuvo consecuencias físicas y el arma resultó ser de juguete, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad en ámbitos escolares y el rol de las instituciones ante este tipo de situaciones.