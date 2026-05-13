Entraron a una casa y maniataron a una pareja de jubilados en Florencio Varela

El violento robo ocurrió por la mañana en una vivienda de Guardia Vieja, entre Larrea y avenida Monteverde. Las víctimas fueron sorprendidas por varios delincuentes que escaparon con dinero, celulares y otras pertenencias.

La tranquilidad de la mañana se quebró de golpe en el barrio cuando varios delincuentes irrumpieron en una vivienda de Florencio Varela hoy y redujeron a una pareja de jubilados dentro de su propia casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre la calle Guardia Vieja al 75, entre Larrea y avenida Monteverde, una zona transitada de la localidad varelense que quedó conmocionada tras el asalto.

Según pudo reconstruir Infosur a partir de fuentes reservadas, varios hombres ingresaron al domicilio y sorprendieron a los propietarios mientras se encontraban en el interior de la vivienda. Bajo amenazas, los delincuentes los maniataron y comenzaron a revisar cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Las víctimas, un hombre y una mujer de más de 70 años, atravesaron momentos de extrema tensión mientras la banda actuaba dentro del inmueble. Los ladrones escaparon llevándose dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes, llaves y otras pertenencias personales.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar. Al arribo del móvil policial ya se encontraba trabajando personal del cuadrante 11, encabezado por la sargento Liliana Molina, preservando la escena y asistiendo a las víctimas.

La investigación intenta ahora determinar cómo actuó la banda y si los delincuentes contaban con información previa sobre los movimientos de la pareja. Tampoco se descarta que hayan realizado tareas de vigilancia en las horas anteriores al golpe.

El episodio volvió a generar preocupación entre vecinos de la zona de Monteverde y Guardia Vieja, donde en los últimos meses crecieron las alertas por hechos de inseguridad contra adultos mayores.

Fuentes consultadas indicaron que los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad de viviendas cercanas y del corredor de avenida Monteverde para intentar identificar el vehículo utilizado en la fuga y reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Inseguridad en Florencio Varela hoy

El robo reavivó la preocupación vecinal por la modalidad de entraderas en distintos barrios de Florencio Varela, especialmente cuando las víctimas son jubilados o personas mayores que quedan expuestas frente a bandas que actúan con violencia y rapidez.