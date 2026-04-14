Florencio Varela: detienen a una mujer por droga y encuentran un lobo blanco en su casa

El operativo fue en el barrio Don José. La acusada fue detenida por narcomenudeo y también quedó imputada por tenencia de fauna silvestre.

Un allanamiento por venta de droga en Florencio Varela terminó con un hallazgo tan inesperado como preocupante: un lobo blanco atado en el patio de una vivienda.

El procedimiento se realizó, según el informe policiale, en el barrio Don José, donde fue detenida Teresa Barboza, de 62 años, conocida en la zona como “La Paraguaya”, acusada de narcomenudeo.

Droga y detenciones

El operativo fue llevado adelante por personal de la Policía Bonaerense en el marco de una investigación judicial. En el lugar, los efectivos dicen haber secuestrado cerca de un kilo de marihuana y una balanza de precisión.

Además de la mujer, otro hombre de 39 años fue detenido en el domicilio.

El hallazgo inesperado

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un animal atado a un caño de PVC en el patio.

A simple vista no parecía un perro.

Tras la intervención de especialistas, se confirmó que se trataba de una cachorra de tres meses de la especie canis lupus, es decir, un lobo, un animal que no es nativo de Argentina.

Nueva imputación

A partir de este hallazgo, se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de fauna silvestre.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora investiga tanto la comercialización de estupefacientes como la tenencia ilegal del animal.