Triple crimen de Florencio Varela: «Pequeño J» amplió su indagatoria y negó haber estado en la casa de Chañar 702 al momento de los asesinatos

Tony Jenzel Valverde Victoriano (20), el joven peruano conocido como «Pequeño J», amplió su declaración indagatoria por el triple crimen de Florencio Varela y aseguró que no estuvo en la casa de Chañar 702 al momento en que fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Desde el penal de Marcos Paz, apuntó a Miguel Ángel Villanueva Silva como el jefe de la operación y reveló cómo fue su fuga a Perú tras enterarse de los crímenes.

La declaración se realizó de manera virtual desde el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N°24 de Marcos Paz, donde permanece detenido, con la asistencia técnica de su abogado Lucas Contreras Alderete.

Cómo llegó a la Argentina

«Pequeño J» contó que ingresó al país de manera ilegal desde Bolivia, luego de cruzar en colectivo desde Jujuy hasta la terminal de Retiro. Cuando llegó preguntó dónde podía alquilar un cuarto y trabajar, y le recomendaron la Villa Zavaleta, en Barracas. Allí alquiló una habitación y comenzó a vender ropa de manera ambulante, comprando mercadería en La Salada.

Fue en ese contexto que conoció a Miguel Ángel Villanueva Silva (25), a quien ya conocía de Perú y que le propuso trabajar para él haciendo changas «porque no le gustaba que la gente lo vea mucho». A través de Villanueva Silva conoció también a Iara Daniela Ibarra (19) y a Matías Agustín Ozorio (28), ambos imputados en la causa.

El primer contacto con las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Según su relato, la primera vez que vio a Lara y a Morena fue el 6 de septiembre de 2025. Villanueva Silva le pidió que acompañara a un conocido apodado «Gordo» hasta Flores, donde se encontraron con las jóvenes en un hotel de la zona. Días después volvieron a verse los cuatro en un boliche del mismo barrio.

Fue esa noche cuando Lara, entusiasmada, le preguntó a «Pequeño J»: «¿No sabés qué fiesta vamos a hacer?», mientras le mostraba fotos de sus amigas. La pregunta le valió una mirada de advertencia de «Gordo» y un mensaje de Villanueva Silva ordenándole que no hablara con ellas y que solo estuviera «haciendo presencia».

La noche previa a los crímenes

El jueves 18 de septiembre, «Pequeño J» llegó hasta la casa de Chañar 702 junto a «Gordo» y otras personas. En el lugar ya estaban Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero (28), dueña de la vivienda y también imputada. «Gordo» le mostró las habitaciones y el patio donde iría una parrilla. «Encargate de lo mío», le dijo Villanueva Silva a «Gordo». «Tú quédate tranquilo», respondió el otro.

Al día siguiente, el viernes 19 —la jornada en que se cometieron los crímenes—, «Pequeño J» declaró que Villanueva Silva le pidió que acompañara a «Gordo» a comprar un auto. Después de ese trámite, dijo que se quedó dormido.

«Estaban empapados, con los zapatos con tierra»

A las seis de la mañana lo despertó Ozorio, acompañado de un hombre al que llaman «El Negro». «Estaban empapados, con los zapatos con tierra», describió. Ozorio le entregó un arma, una caja de balas y 50 mil pesos. «Tomá, me dijo Miguel Ángel que ibas a guardar», le explicó.

«Pequeño J» fue entonces a la casa de su novia. Fue ella quien le mostró fotos de las tres chicas y le preguntó si las conocía. Él lo negó, pero admitió que le escribió a Ozorio para preguntarle «si seguían en la fiesta». La respuesta fue que no, que estuviera tranquilo.

Cuando el hallazgo de los cuerpos se hizo público, «Pequeño J» volvió a escribirle a Ozorio con otro tono: «Ustedes la cagaron, en primer lugar son mujeres, y en segundo una de ellas tenía 15 años».

La fuga a Perú

Asustado por haber aparecido en cámaras de seguridad cerca de la escena, decidió escapar. Le pidió a su novia que escondiera el arma debajo del colchón y quemara una valija que días antes le había dejado un tío —sin especificar qué contenía.

Junto a Ozorio, contactaron a un hombre que los llevó «cerca de José C. Paz», les entregó un fajo de dólares y los condujo hasta la frontera con Bolivia, donde los hizo cruzar en bote.

Durante la fuga, «Pequeño J» le preguntó a Ozorio qué había pasado en la casa. El joven le respondió que «solo cumplió con lo requerido por Miguel Ángel», a quien describió como «un jefe», y que cuando llegó a la casa «ya estaba todo armado». Mencionó que en el lugar estaban Ozorio, González Guerrero y un hombre identificado como «Gato».

Ya en Perú, «Pequeño J» pagó 30 dólares para que lo escondieran en un camión con destino a Lima. Fue detenido en Pucusana, a 70 kilómetros de la capital peruana. En la comisaría se reencontró con Ozorio, que había caído horas antes deambulando solo en una plaza limeña. Tras siete meses detenido en Perú, fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia argentina.

El pedido de disculpas a las familias

Al cierre de su declaración, Valverde Victoriano les dirigió un mensaje a los familiares de las tres víctimas: «Quiero pedirles disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos. Yo no sabía nada del plan. Sé lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo. Yo perdí a mi padre y me costó demasiado. Si perdiera a mis hermanas o a mi madre me dolería hasta el alma».

La causa continúa en manos del juez federal de Morón, con varios imputados detenidos y la figura de Miguel Ángel Villanueva Silva como señalado principal por los propios acusados.