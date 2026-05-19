Terror en Santa Rosa: nueve delincuentes armados irrumpieron en una casa, golpearon a adultos mayores y menores y se llevaron todo

Nueve delincuentes armados irrumpieron la noche del domingo en una vivienda de calle 649 esquina Bonn, en Santa Rosa, Florencio Varela. Se hicieron pasar por personal policial, golpearon a los adultos presentes y a cuatro menores de edad, y se llevaron siete celulares, ropa, calzado y dinero en efectivo. El SAME asistió a las víctimas en el lugar.

Se hicieron pasar por policías y entraron por la fuerza.

Eran aproximadamente las 21.30 del domingo cuando el horror golpeó la puerta de una vivienda en calle 649 esquina Bonn, en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela. Un grupo de alrededor de nueve personas armadas irrumpió en el domicilio utilizando una de las modalidades más aterradoras del delito urbano: la entradera. Para lograr el ingreso, los malvivientes se identificaron como personal policial.

Una vez adentro, el operativo criminal fue brutal. Los delincuentes golpearon a los adultos presentes en la vivienda y también a los cuatro menores de edad que se encontraban en el lugar, con edades de entre 9 y 17 años. Luego los redujeron y procedieron al robo sistemático de todo lo que encontraron de valor.

El botín: siete celulares, ropa, calzado y dinero

Al momento del relevamiento policial, la pareja propietaria de la vivienda declaró que los delincuentes sustrajeron siete teléfonos celulares, prendas de vestir, calzado y una suma de dinero en efectivo cuyo monto exacto no pudieron precisar en el momento de la denuncia, producto del shock del hecho.

En la vivienda se encontraban presentes cuatro menores: una adolescente de 17 años, un joven de 16 y dos nenas de 10 y 9 años. Todos fueron víctimas de la violencia del grupo delictivo.

Intervención policial y asistencia médica

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Bonaerense. También se hizo presente personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera y el Cuerpo de Telecomunicaciones Especiales.

Dado el estado de las víctimas, se solicitó la intervención de la SAME, cuya médica de guardia asistió a los damnificados en el lugar. No se reportaron heridos de gravedad al cierre de esta nota.

La investigación quedó en manos de la dependencia policial correspondiente. Hasta el momento no hay detenidos.

Nota en desarrollo. Infosur seguirá informando a medida que avancen las investigaciones.