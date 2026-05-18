Florencio Varela: entraron por una obra en construcción y vaciaron dos comercios sobre calle España

Un grupo de delincuentes aprovechó el acceso a una obra en construcción para ingresar a dos comercios ubicados sobre calle España en Florencio Varela. Se llevaron mercadería de tienda y equipos de audio. La Policía trabaja en la zona y no descarta que haya más locales afectados.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Bonaerense, que se constituyó en la zona tras recibir el aviso. La modalidad delictiva no es nueva pero siempre resulta efectiva: los malvivientes aprovecharon una obra en construcción ubicada sobre calle España para acceder, desde adentro, a los comercios linderos. Sin forzar puertas desde la vía pública, sin llamar la atención.

El primer local afectado es una tienda de ropa y artículos textiles. Los delincuentes ingresaron al lugar y sustrajeron mercadería variada del rubro. La propietaria, presente al momento de la constatación policial, quedó como damnificada en el parte oficial.

El segundo comercio, que se encontraba cerrado al momento del hecho, es un local gastronómico de la misma cuadra. Allí los ladrones se llevaron equipos de audio. Al estar cerrado, el ingreso pasó desapercibido hasta que la Policía avanzó con la inspección del corredor.

La Policía sigue inspeccionando: podría haber más damnificados

Tras constatar los dos primeros casos, el personal policial continuó con la requisa e inspección de los comercios linderos sobre calle España en Florencio Varela. El objetivo es determinar si hubo más locales afectados que aún no registraron el faltante o cuyos propietarios no estaban presentes al momento del procedimiento.

La investigación quedó en manos de la dependencia policial correspondiente. Infosur seguirá informando a medida que avance el relevamiento en la zona.

La investigación está en curso.