“El ajuste mata”: fuerte alerta desde el Hospital El Cruce por la crisis sanitaria

Trabajadores del hospital EL CRUCE de Florencio Varela denunciaron pérdida salarial, renuncias y colapso en la atención pública

La mañana gris en Florencio Varela parecía una más. Pero dentro del Hospital de Alta Complejidad Hospital El Cruce, el clima ya no se parece al de otros años. Pasillos cargados, profesionales agotados, guardias con más demanda y salarios que —según denuncian los trabajadores— ya no alcanzan para sostener la vida cotidiana.

En ese contexto, desde Asociación del Personal del Hospital El Cruce ( APHEC) lanzaron una dura advertencia en la previa del Paro Nacional de Salud: “El ajuste mata”.

La frase resonó fuerte durante una entrevista realizada en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde Damián Zamorano, secretario general adjunto de APEC del Hospital El Cruce de Florencio Varela, describió un escenario “grave”, “insostenible” y con consecuencias que —aseguró— ya empiezan a sentirse en el sistema sanitario público.

“Estamos viendo trabajadores agotados, salarios destruidos y un aumento permanente de la demanda en los hospitales públicos”, sostuvo.

Más pacientes y menos recursos en Varela

En Hospital El Cruce, hospital de referencia para el sur del conurbano bonaerense y del país, aseguran que la presión crece semana tras semana. La caída del acceso a medicamentos, el deterioro del PAMI y los recortes en programas nacionales comenzaron a trasladar cada vez más pacientes hacia el sistema público.

“Hay hospitales desbordados y eso también impacta en nuestro hospital, aunque trabajemos con patologías complejas”, explicó Zamorano.

Según detalló, los trabajadores del establecimiento ya perdieron un 42% del poder adquisitivo durante el último año y muchos profesionales comenzaron a migrar al sector privado o directamente a buscar otros ingresos para llegar a fin de mes.

La postal, cuentan desde adentro, ya cambió incluso entre los propios empleados.

“Los grupos de WhatsApp del hospital antes servían para compartir capacitaciones. Hoy son una feria virtual donde compañeros venden comida o productos para sobrevivir”, relató.

La preocupación por medicamentos y vacunas

Uno de los puntos más sensibles del reclamo pasa por el recorte de programas sanitarios nacionales.

Desde el hospital advirtieron sobre el impacto de la reducción presupuestaria en PAMI y en el programa Remediar, históricamente utilizado por millones de personas para acceder a medicación gratuita en centros de salud barriales.

“El programa Remediar tenía 73 medicamentos esenciales y hoy apenas se sostienen tres”, denunció Zamorano.

También alertó sobre posibles consecuencias en el calendario de vacunación y el aumento de enfermedades que parecían controladas.

“Si esto continúa, van a volver patologías que creíamos erradicadas”, afirmó.

“La salud no puede medirse como una mercancía”

Durante la entrevista emitida por la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el dirigente sindical cuestionó además la idea de aumentar productividad y recupero de costos dentro de los hospitales públicos para afrontar la crisis.

“Quieren resolver el problema con más presión sobre los trabajadores. La salud no puede medirse como una mercancía”, sostuvo.

El reclamo, remarcan desde el sector, no apunta solamente a los empleados del sistema sanitario sino a toda la comunidad.

“Cuando se deteriora el sistema de salud, el problema es del vecino que necesita una guardia, una vacuna o un medicamento”, expresó.

Marcha nacional y movilización desde El Cruce

En el marco del Paro Nacional de Salud convocado para este miércoles 20 de mayo, trabajadores del Hospital El Cruce anunciaron una concentración desde las 11.30 en la puerta del establecimiento varelense para luego movilizar hacia el Ministerio de Salud de la Nación y Plaza de Mayo.

La convocatoria incluirá además organizaciones sociales, estudiantes universitarios y trabajadores de distintos sectores.

Mientras tanto, en los pasillos del hospital la sensación que describen muchos profesionales mezcla cansancio, incertidumbre y bronca. En una ciudad donde miles de vecinos dependen diariamente de la salud pública, el conflicto ya dejó de ser una discusión gremial para convertirse en una preocupación que atraviesa a toda la comunidad.