Boca llega con visitantes a Varela ante Defensa y Justicia

La decisión ya está tomada y marca un hecho poco habitual en el fútbol argentino reciente: habrá público visitante en Florencio Varela. El partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors contará con hinchas del equipo visitante en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

El anuncio fue confirmado por el club local a través de sus redes sociales, donde además agradecieron al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, por haber reevaluado el pedido que permitió avanzar con la medida.

El encuentro se jugará este jueves desde las 20, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura, y contará con un operativo especial de seguridad para garantizar el desarrollo del evento con ambas parcialidades.

Informamos que el partido vs. Boca Juniors se jugará con público visitante.



Agradecemos al intendente de Florencio Varela, @Andreswatsonok, por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible.



Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente. — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) April 20, 2026

Según trascendió, se pondrían a la venta alrededor de tres mil entradas para los simpatizantes de Boca, aunque los detalles sobre la modalidad de compra y precios serán confirmados en las próximas horas.

Desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) indicaron que la habilitación responde a una serie de gestiones conjuntas entre la Liga Profesional, los clubes y las autoridades municipales, en un contexto donde el regreso del público visitante sigue siendo excepcional.

El partido llega en un momento clave para el equipo de la Ribera, que viene de ganar el Superclásico y acumula una racha positiva, mientras que Defensa y Justicia buscará hacerse fuerte de local en una noche que promete clima especial en Varela.

La postal será distinta: tribunas con dos hinchadas y un operativo que pondrá a prueba una experiencia que, de funcionar, podría marcar un antecedente en el regreso progresivo del público visitante en el fútbol argentino.