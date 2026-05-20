Mataron a «Pashacito», el gatito blanco que conmovió a Florencio Varela: la Policía identificó a tres sospechosos y allanó dos domicilios

Mataron a «Pashacito» hace una semana, un gato blanco muy querido en el barrio, y produjo la indignacón de los vecinos de Florencio Varela que generaron una ola de publicaciones en redes sociales que llegó hasta la Policía. La respuesta del Estado no tardó: relevamiento de cámaras, allanamientos y tres sospechosos identificados. La causa avanza por la Ley de Malos Tratos y Crueldad hacia los Animales.

Las redes sociales hicieron lo que a veces la Justicia tarda en hacer

La muerte de un gato blanco llamado «Pashacito» no iba a quedar impune. Al menos eso decidieron los vecinos de Florencio Varela cuando las publicaciones en redes sociales comenzaron a circular los primeros días ed mayo, describiendo lo que había pasado con el felino del barrio. El clamor fue tan contundente que llegó hasta la Policía Bonaerense, que tomó conocimiento del hecho precisamente a través de esas publicaciones y de los testimonios vecinales que las acompañaban.

Lo que siguió fue una investigación que avanzó con una velocidad inusual para este tipo de causas: relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales, análisis de registros fílmicos de la zona y, en pocos días, la individualización de tres adultos sospechosos de haber participado en la muerte del animal.

Cámaras, allanamientos y un celular secuestrado

Las imágenes captadas por las cámaras de la zona mostraron a los tres sindicados desplazándose juntos en distintos horarios y sectores cercanos al lugar donde «Pashacito» fue hallado sin vida. Ese material fílmico fue la pieza clave que permitió avanzar judicialmente.

Con intervención de la UFI 2 de Florencio Varela, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad hacia los Animales y se solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios vinculados a los investigados. El operativo estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera de Florencio Varela.

La causa es impulsada por la Dra. Marcela Loyola, abogada especializada en casos de maltrato animal en Florencio Varela y reconocida en el país.

Según se informó, en uno de los domicilios allanados se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias. Los tres involucrados quedaron correctamente identificados y a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar la totalidad de las circunstancias del hecho.

Qué dice la Ley 14.346

La causa avanza bajo la Ley 14.346, la norma provincial que tipifica como delito los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales. Esta legislación establece penas de prisión de entre quince días y un año para quienes inflijan malos tratos o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, con agravantes según la gravedad del hecho. No es una contravención ni una multa: es una causa penal.

Florencio Varela se movilizó por Pashacito

El caso puso en evidencia algo que los vecinos del distrito saben bien: las redes sociales, cuando se usan con un fin concreto, pueden ser una herramienta de justicia. La indignación colectiva por la muerte de «Pashacito» fue lo que activó el mecanismo judicial. Sin ese ruido vecinal, probablemente el caso hubiera quedado en la nada.

La investigación sigue abierta. Infosur seguirá informando.