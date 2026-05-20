Una Kangoo cayó a una zanja por el ataque de un gato que iba a ser castrado

El insólito episodio ocurrió en La Capilla, frente al complejo penitenciario de Florencio Varela

Una escena tan inesperada como caótica sorprendió a vecinos de la zona de La Capilla, en Florencio Varela, cuando una camioneta Renault Kangoo azul terminó dentro de una zanja y debió ser rescatada por vecinos con la ayuda de una Ford Ranger y una grúa improvisada.

El episodio ocurrió frente al complejo penitenciario varelense y, según relataron testigos a Infosur, todo comenzó por el inesperado ataque de un gato que estaba siendo trasladado para ser castrado.

De acuerdo con los testimonios, el conductor viajaba junto a su esposa rumbo al centro veterinario municipal cuando el felino se alteró dentro del vehículo. En medio de la situación, el hombre perdió el control de la Kangoo y terminó cayendo en una profunda zanja al costado del camino rural.

Vecinos ayudaron a sacar la camioneta

El accidente generó rápidamente movimiento en la zona. Vecinos que pasaban por el lugar se acercaron para colaborar en el rescate de la camioneta, mientras otros comenzaron a grabar la escena con sus celulares.

En el video enviado a Infosur puede verse cómo una Ford Ranger intenta tirar del vehículo mientras varias personas empujan desde el barro para sacar la Kangoo de la zanja.

El conductor y su esposa resultaron ilesos

A pesar del fuerte susto y del complicado momento, los vecinos señalaron que tanto el conductor como su esposa no sufrieron heridas.

El episodio rápidamente comenzó a circular por grupos de WhatsApp de Florencio Varela debido a lo insólito de la situación y por la versión aportada por quienes presenciaron el hecho.

“Se asustaron todos. El gato se puso agresivo y el conductor perdió el control”, contó uno de los vecinos que participó del rescate.

Mientras tanto, el felino —protagonista involuntario de la escena— también habría resultado ileso.