El ajuste tiene cara de vecino. Esta edición de Infosur lo muestra en cada página: trabajadores del Hospital El Cruce que marcharon hasta Plaza de Mayo exigiendo que la salud pública no se desfinancie, una madre de Bosques que denuncia que el asesino de su hijo la hostiga desde la cárcel, un Concejo Deliberante que declara emergencia alimentaria en el partido y un informe que confirma lo que todos sienten: el sueldo dura menos de dos semanas.

También hay lugar para el orgullo: Rosario Urban, criada en Florencio Varela, se consagró campeona en Europa jugando al handball. Una historia que empezó en las canchas del Sagrado Corazón y terminó en lo más alto del continente.

Todo eso y mucho más en la edición de este finde patrio. Leela completa acá abajo, página por página, como si tuvieras el diario en las manos.

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