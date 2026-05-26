«Hay que mantener la Argentina de pie»: Watson presidió el 25 de Mayo en Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, lideró la ceremonia oficial en la plaza San Juan Bautista y convocó a defender los valores de 1810. Tres mujeres del partido tomaron la palabra y marcaron el tono del acto con mensajes sobre comunidad, educación y esfuerzo colectivo.

Florencio Varela conmemoró este lunes los 216 años de la Revolución de Mayo con un acto oficial en la plaza San Juan Bautista, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Chacabuco. El intendente Andrés Watson encabezó la ceremonia y llamó a la reflexión en una jornada que combinó el festejo patrio con voces vecinas.

Watson y el llamado a ser protagonistas

El jefe comunal definió la fecha como «una jornada de festejos, pero también de reflexión», e instó a los presentes a ponerse «en el lugar del otro» y fomentar el diálogo para construir «una Nación más justa, libre y soberana».

«Hay que ser protagonistas, trabajar en conjunto con el objetivo de luchar por los intereses que nuestros compatriotas defendieron aquel 25 de mayo de 1810 y mantener a la Argentina de pie», afirmó el mandatario varelense.

Las voces del distrito

Tres mujeres oriundas de Florencio Varela compartieron mensajes alusivos a la fecha y se convirtieron en el corazón del acto.

Verónica Gini, directora de la Escuela Primaria N°20, definió a las instituciones educativas como «espacios de oportunidades, igualdad y dignidad» y destacó las obras municipales que, según valoró, fortalecieron las condiciones pedagógicas del distrito.

Maitena Gómez, campeona de karate y estudiante de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, subrayó el «sentido de comunidad como característica primordial en la actualidad» y convocó a «reconocer el esfuerzo ajeno y enriquecerse con las diferencias en búsqueda de un resultado colectivo».

María Ignacia «Pina» Brito, integrante de la Capilla Nuestra Señora de Mailín y ganadora del Premio San Juan Bautista 2025 por su labor comunitaria, cerró las intervenciones con una reflexión personal: «Miré al pasado, amé este sitio donde crié a mis hijos, marché hacia adelante, aún en la adversidad».

Obra y tradición

Al cierre del acto protocolar, Watson anunció la apertura al tránsito de la intersección de Jorge Newbery y 25 de Mayo, tras finalizar las tareas de restauración del empedrado histórico. «Florencio Varela es un distrito pujante y creciente, pero que no olvidó sus tradiciones y apostó por su valor histórico», remarcó.

El intendente, acompañado por su esposa Mariana Bruzzone, presenció luego el inicio de los espectáculos musicales programados frente al edificio municipal.

Del acto participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el jefe departamental de Policía, comisario mayor Fernando Barrientos; el titular de Bomberos Voluntarios, Sergio García; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Héroes de Malvinas, Carlos Orsini; los legisladores Carlos Kunkel y Cristina Fioramonti; funcionarios provinciales y comunales, concejales, consejeros escolares y representantes de instituciones del partido.