Qué hacer antes de tener sexo para llegar al orgasmo

Prueba algunas de estas acciones y verás cómo llegas al orgasmo no es tan complicado.

Tómate el tiempo necesario para no acelerar la situación y que sea realmente placentera para después llegar al verdadero orgasmo .

Si no sabes qué necesitas, difícilmente conseguirás llegar a un orgasmo.

La autoexploración es la clave si quieres realmente descubrir qué es lo que te hace llegar a tener un orgasmo. Te ayudará a guiar a la otra persona y también a hablar sobre ello antes de tener sexo. Cada persona es diferente y lo que le excita a una puede no excitarle a la otra.

¿Cómo vas a poder decirle a la otra persona qué te gusta o qué necesitas para llegar a un orgasmo si no lo sabes?

No se trata de hacer una cosa y nada más. Si no que consiste en aplicar varias o probar a ver cuál de ellas es la que va mejor para tu objetivo, y el de la pareja final.