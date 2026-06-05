LOS MARCIANOS LLEGARON YA… A LA CASA ROSADA

La frase de Caputo sobre una invasión extraterrestre no fue una ocurrencia aislada. Fue el reflejo de un gobierno que parece habitar un universo paralelo, cada vez más distante de las preocupaciones de una sociedad golpeada por el ajuste, la pérdida de ingresos y la incertidumbre cotidiana.

Por Capitán Cianuro*

Hay declaraciones que terminan retratando una época. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ni una guerra mundial ni una invasión extraterrestre permitirían que Axel Kicillof llegará a la presidencia, creyó que estaba haciendo una demostración de fortaleza política. Sin embargo, terminó exhibiendo algo mucho más revelador: la desconexión de un gobierno que parece cada vez más cómodo hablando de escenarios imaginarios que de los problemas concretos de la Argentina.

La frase de Caputo es mucho más que una excentricidad. Es la evidencia de una dirigencia que parece habitar una nave espacial ideológica propia, aislada de las preocupaciones reales de una sociedad que ya no discute teorías económicas sino cómo llegar a fin de mes.

Mientras el ministro especula sobre extraterrestres y anticipa triunfos electorales aplastantes, millones de argentinos enfrentan una realidad mucho más terrenal. Salarios que no alcanzan, jubilaciones deterioradas, pequeñas empresas que luchan por mantenerse abiertas, comercios que venden menos y familias que reorganizan su vida cotidiana para sobrevivir a una economía cada vez más exigente.

El gobierno de Javier Milei llegó prometiendo una transformación histórica. Prometió terminar con los privilegios de la casta, reconstruir la economía y devolver prosperidad a una sociedad agotada por años de crisis. Pero a medida que pasa el tiempo, la distancia entre aquellas promesas y la experiencia cotidiana de millones de argentinos se vuelve cada vez más evidente.

La palabra favorita del oficialismo es «sacrificio». Todo se justifica en nombre de un futuro mejor que siempre parece estar un poco más adelante. Los trabajadores deben esperar. Los jubilados deben esperar. Los estudiantes deben esperar. Las provincias deben esperar. Las pequeñas y medianas empresas deben esperar. El problema es que la espera tiene un límite cuando las cuentas no cierran, cuando el empleo no aparece y cuando el costo de vida sigue golpeando con fuerza.

Caputo insiste en que la Argentina atraviesa un cambio de modelo basado en la inversión, la competencia y las exportaciones. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad la sensación dominante no es la de estar ingresando a una nueva etapa de prosperidad, sino la de asistir al desmantelamiento progresivo de herramientas estatales, derechos y mecanismos de protección que durante décadas funcionaron como amortiguadores frente a las crisis.

Allí donde el Gobierno ve eficiencia, muchos ciudadanos ven abandono. Allí donde el oficialismo celebra equilibrio fiscal, miles de familias observan una creciente fragilidad económica. Allí donde se habla de confianza de los mercados, buena parte de la sociedad percibe incertidumbre sobre su propio futuro.

Lo más preocupante es que la gestión parece haber reemplazado el diálogo por la confrontación permanente. Todo aquel que cuestiona una medida es señalado como enemigo., zurdo, corrupto o todas las palabrotas que nacen den adicto al clonazepam. Toda protesta es presentada como una conspiración. Toda crítica es catalogada como un intento de sabotear el cambio. La lógica es simple: quien no aplaude es parte del problema.

Pero la democracia no funciona sobre la base de la obediencia. Funciona sobre la discusión, el desacuerdo y la capacidad de escuchar. Cuando un gobierno comienza a convencerse de que posee la verdad absoluta y que cualquier cuestionamiento merece ser ridiculizado, el riesgo de desconexión con la realidad se vuelve cada vez más profundo.

Y la realidad tiene una característica incómoda: siempre termina imponiéndose sobre los relatos.

Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el deterioro de los ingresos. Ninguna batalla cultural puede reemplazar un empleo estable. Ninguna provocación en redes sociales puede resolver el aumento de los costos de vida. Ninguna promesa de grandeza futura alcanza cuando el presente se vuelve cada vez más difícil.

Por eso la discusión de fondo ya no es solamente económica. Es política y social. Es preguntarse qué país se está construyendo y quiénes están pagando el costo de esa construcción. Porque cuando el ajuste se transforma en un estado permanente y la prosperidad prometida no llega, la sociedad comienza inevitablemente a cuestionar el rumbo.

La historia argentina demuestra que ningún gobierno es invulnerable. Ningún proyecto político es eterno. Y ningún poder puede sostenerse indefinidamente ignorando el malestar de las mayorías.

Por eso, más allá de las disputas partidarias, el verdadero desafío está en la capacidad de la sociedad para organizarse, debatir, movilizarse y defender democráticamente sus intereses cuando considera que están siendo afectados. Las transformaciones profundas de la Argentina nunca fueron producto de la resignación. Fueron el resultado de ciudadanos que decidieron participar, hacerse escuchar en las calles y movilizarse colectivamente hasta lograr cambios concretos.

Y quizás la frase de Caputo termine siendo recordada por una razón inesperada. No porque hablara de invasiones extraterrestres, sino porque describió sin querer la lógica de un gobierno que parece habitar un mundo propio, cada vez más distante de las preocupaciones de la mayoría de los argentinos.

Mientras en los despachos oficiales se celebran planillas, estadísticas y victorias futuras, en las calles se acumulan la incertidumbre, el cansancio, hastío y el malestar social. La distancia entre ambos mundos crece día tras día.

Los marcianos llegaron ya. No descendieron de una nave espacial, ni aterrizaron en un campo remoto. Se instalaron en la Casa Rosada convencidos de que la realidad puede moldearse a fuerza de discursos, provocaciones y relatos de éxito.

Pero la historia argentina suele ser implacable con quienes confunden poder con omnipotencia y propaganda con gestión.

Bienvenidos al planeta de los alienígenas: un universo político comandado por Javier Milei, donde los problemas concretos de millones de argentinos parecen importar menos que las batallas ideológicas, las provocaciones mediáticas y las promesas de un futuro que nunca termina de llegar.

*Es autor de quince libros entre narrativa, poesía y ensayo además de columnista