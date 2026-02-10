Reclamo vecinal y protesta de choferes reavivan el conflicto por el monopolio del transporte en Florencio Varela

El monopolio del transporte en Florencio Varela volvió a quedar en el centro de la escena con una combinación explosiva: reclamo vecinal formalizado en una petición pública y una protesta de choferes que derivó en el corte de Avenida 14 y Camino Belgrano, donde se ubica la sede de MOQSA en Berazategui.

La situación expone un conflicto estructural que atraviesa usuarios, trabajadores y empresas, y que ya desbordó el plano institucional.

La situación se da en el marco de la emergencia del transporte convalidada por el Concejo Deliberante, que abrió una disputa política de fondo por el esquema actual del servicio.

🚧 EL CORTE Y EL RECLAMO DE LOS CHOFERES

Durante la jornada, choferes de las líneas 500 y 148 realizaron un corte total en la intersección de Avenida 14 y Camino Belgrano, de Berazategui, para reclamar a la empresa por condiciones laborales, falta de respuestas y la crítica situación operativa del servicio.

La protesta generó demoras, desvíos y volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema de transporte en Florencio Varela, especialmente en las líneas vinculadas al grupo MOQSA y a la empresa El Nuevo Halcón.

📄 LA PETICIÓN VECINAL: EL RECLAMO FORMAL

En paralelo, vecinos del sur del distrito impulsaron una petición dirigida a la Secretaría de Transporte del Gobierno nacional, donde denuncian la dependencia casi exclusiva de la Línea 148 y del grupo empresario MOQSA en localidades como La Capilla, Villa Brown y Santa Rosa.

El documento señala:

Frecuencias insuficientes y horarios incumplidos

Unidades colapsadas desde las cabeceras

Falta de mantenimiento e incluso incendios de colectivos

El pedido no apunta al Municipio, sino a las autoridades nacionales responsables de licencias, controles y auditorías del transporte interjurisdiccional.

🏛️ EL TRASFONDO POLÍTICO

El reclamo social y la protesta de choferes se producen en momentos en que el intendente Andrés Watson avanza con una estrategia política para desarmar el esquema monopólico del transporte, con respaldo institucional del Concejo Deliberante, que convalidó el decreto de emergencia en sesión extraordinaria.

Según pudo saber Infosur, durante un enero de intensa actividad, Watson mantuvo reuniones con empresarios, sindicalistas, trabajadores y propietarios de líneas comunales, provinciales y nacionales, en un escenario donde el futuro del sistema sigue abierto.

La simultaneidad entre la protesta en la calle y el reclamo formal de los vecinos deja al descubierto un problema que ya no puede ser encapsulado como un conflicto aislado. El transporte se consolidó como uno de los ejes políticos centrales en Flo