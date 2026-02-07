Paro de colectivos en Florencio Varela: líneas caídas y emergencia

El paro de colectivos en Florencio Varela volvió a golpear a miles de vecinos esta semana, en medio de la emergencia en el transporte y el conflicto con los trabajadores. La crisis del transporte público ya no es una postal aislada sino una rutina que se repite en los barrios: colectivos que no pasan, trabajadores que no llegan a destino y una emergencia declarada que todavía no encuentra salida.

El conflicto mantiene paralizadas a las líneas comunales y también a la línea 148, el histórico “Halcón” que conecta Varela con la Ciudad de Buenos Aires. La situación impacta de lleno en los horarios laborales, el acceso a la salud y la vida cotidiana de miles de vecinos que dependen exclusivamente del colectivo para moverse.

“Desde las cinco de la mañana estoy esperando y no pasó nada. Así no se puede vivir”, se quejó Marta, vecina de La Capilla, mientras miraba el celular en busca de alguna novedad que nunca llegó.

Y anque el conflicto surge por la falta del pago de los salarios a raíz, según los empresarios, de la demora en el envío de los fondos del subsidio por parte del gobierno de Javier Milei, esa figura no aparece.

🚍 Paro de colectivos en Florencio Varela: qué líneas no funcionan

Según pudo saber Infosur, continúan sin prestar servicio:

Líneas comunales de distintos recorridos internos

Línea 148 (Varela – Capital Federal)

La medida responde a un conflicto laboral que incluye reclamos salariales y condiciones de trabajo, en el marco de una emergencia en transporte que fue reconocida oficialmente.

🏛️ La mesa de trabajo por la emergencia

En las últimas horas se realizó una mesa de trabajo entre representantes del sector, autoridades y actores involucrados, con el objetivo de destrabar el conflicto y restablecer el servicio. Sin embargo, hasta el momento no hubo definiciones concretas, por lo que la incertidumbre continúa.

Desde el entorno municipal admiten que la situación es compleja y que el impacto en Florencio Varela es directo, especialmente en los barrios más alejados del centro.

📍 Varela, otra vez rehén del transporte

La falta de colectivos no solo complica la movilidad: expone una vez más la fragilidad del sistema de transporte en el distrito. Mientras la emergencia sigue vigente, los vecinos esperan respuestas y soluciones que, por ahora, no llegan.

Infosur seguirá actualizando esta nota con cada novedad sobre el conflicto y el funcionamiento de las líneas en Florencio Varela.

🟡 Última actualización

En las últimas horas, el Municipio conformó una mesa de trabajo con empresas y concejales para enfrentar la crisis. Los detalles del encuentro y las definiciones oficiales pueden leerse en la reunión clave por la emergencia en el transporte de Varela</