En un comunicado difundido por el equipo de prensa de Darío D’Aquino, la organización gremial cuestionó los alcances de la reforma laboral gobierno Milei y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores municipales y el conjunto del movimiento obrero.

Según señalaron, la reforma laboral gobierno Milei propone flexibilizar condiciones laborales, reducir costos de despido y modificar aspectos vinculados al derecho a huelga, lo que —sostienen— afectaría la estabilidad laboral.

El posicionamiento del gremio se da en un contexto de fuerte debate político en el distrito, donde distintos sectores vienen manifestándose sobre temas de impacto nacional.

“La reforma no generará empleo, sino que profundizará la desindustrialización y el desempleo”, indicaron desde el sindicato, que también advirtió que la flexibilización podría incrementar la precariedad.

Finalmente, exhortaron a los legisladores nacionales a rechazar la reforma laboral gobierno Milei y defender los derechos adquiridos.