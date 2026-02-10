Monopolio del transporte en Florencio Varela: Watson va a todo o nada

(Por Esteban Echenique) El monopolio del transporte en Florencio Varela atraviesa su momento más crítico tras la emergencia declarada por el intendente. A un mes del decreto, con los paros todavía activos y el sistema al límite, el escenario que se empieza a dibujar es claro: Andrés Watson juega a todo o nada para terminar con el monopolio que condiciona al distrito desde hace años. ¿Podrá?

Los conflictos no se apagaron. Al contrario: se ordenaron en un patrón ya conocido. Paros a comienzos de mes, servicios interrumpidos, barrios aislados. La emergencia no resolvió el problema inmediato, pero sí habilitó algo más profundo: la posibilidad de una reconfiguración total del mapa del transporte local.

La emergencia en el transporte abrió una disputa de fondo contra el monopolio del transporte en Florencio Varela, un esquema que condiciona al distrito desde hace años.

El sistema está al borde del colapso

San Juan Bautista S.A., operadora de las líneas comunales, está atada estructuralmente al grupo MOQSA. El mismo grupo que concentra gran parte del transporte regional y que, además, regentea la línea 148, hoy en estado de agonía, con paros prolongados y sin horizonte claro de solución.

Ese dato es clave. Porque si la 148 —de jurisdicción nacional— sigue cayendo en un conflicto sin salida, el impacto no se limita a CABA. Arrastra a todo el esquema. Y si MOQSA no logra sostener ese frente, el efecto dominó puede alcanzar a San Juan Bautista.

En otras palabras: el sistema no está tenso. Está al límite.

🔴 El monopolio del transporte en Florencio Varela entra en su fase más crítica

🚨 El punto de partida

Emergencia en el transporte declarada por el intendente Andrés Watson

Decreto convalidado por el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria

Respaldo político e institucional pleno

🧱 El sistema que cruje

San Juan Bautista S.A. concentra las líneas comunales

La empresa está atada al grupo MOQSA

MOQSA también regentea la línea 148, hoy en agonía

Paros recurrentes a comienzos de cada mes

Barrios sin alternativas reales de transporte

💣 El factor desestabilizante

La 148 es de jurisdicción nacional

El conflicto excede al Municipio

El gobierno nacional no interviene

La crisis de la 148 puede arrastrar al resto del esquema

⚖️ La jugada política

Watson activa la emergencia como herramienta de fondo

Reuniones con empresarios, sindicatos y trabajadores

El objetivo: romper el monopolio de hecho

Reordenar el sistema con mayor competencia

🚏 El escenario si el sistema estalla

San Juan Bautista podría perder recorridos o quedar fuera

Redistribución del servicio comunal

Prioridad para empresas ya operativas en el distrito

🚌 Quiénes aparecen mejor posicionados

Línea 324

Línea 178

(Empresas comunales con capacidad y presencia territorial)

🎯 Lo que está en juego

Fin de un esquema concentrado

Definición de quién controla el transporte

Si la emergencia es un parche o un punto de inflexión

Emergencia como herramienta de ruptura

En este contexto, la emergencia deja de ser defensiva y pasa a ser ofensiva. Watson logró respaldo político —el Concejo Deliberante convalidó el decreto en sesión extraordinaria— y activó un proceso de diálogo con todos los actores: empresarios, sindicalistas, trabajadores, propietarios de líneas comunales, provinciales y nacionales.

Ese movimiento no es inocente. Es la antesala de un escenario posible: que el monopolio explote por los aires.

Y si eso ocurre, el Municipio ya tiene definidos los carriles de salida.

Quiénes quedan mejor posicionados

Si San Juan Bautista no logra sostener la prestación, las empresas comunales que ya operan en el distrito corren con ventaja. La línea 324 y la 178 aparecen como las principales candidatas a absorber recorridos, reforzar frecuencias y garantizar continuidad del servicio.

No se trata de improvisación.