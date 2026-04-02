La línea 148 empieza a volver: acuerdo clave para el regreso del colectivo a Varela

Otra vez, la UTA asegura que la solución está en camino. Esta vez, con un acta firmada que busca ordenar la transición de la línea 148. Sin embargo, el contenido del acuerdo todavía deja zonas grises y llega después de más de tres meses de un servicio prácticamente paralizado.

El acta, firmada en las últimas horas, establece un esquema de transición para restablecer el servicio y garantizar los puestos de trabajo. Pero lejos de cerrar el conflicto, abre una pregunta que se repite en Florencio Varela: ¿por qué tardaron tanto?

Durante meses, la 148 directamente dejó de circular, en medio de una crisis profunda de su operadora, con deudas salariales, frecuencias irregulares y unidades fuera de servicio . Recién ahora, tras una negociación contrarreloj, se definió que una nueva firma asumirá los recorridos bajo supervisión estatal.

Un acuerdo que llega después del colapso

El documento firmado reconoce una “grave y crítica afectación” del servicio y busca garantizar la continuidad operativa mediante una transición excepcional . La empresa Misión Buenos Aires será la encargada de hacerse cargo de los ramales, con la obligación de incorporar a los trabajadores y mantener sus condiciones laborales.

Sin embargo, la medida aparece como una reacción tardía frente a un problema que llevaba meses a la vista.

Trabajadores de la línea 148 frente a Casa Rosada este jueves 26 de marzo. Reclaman a Milei y Caputo que definan el futuro de una línea que lleva tres meses parada y deja sin colectivo al sur del conurbano.

La UTA, en el centro de las críticas

En medio del conflicto, el rol de la UTA también quedó bajo la lupa. El gremio presionó con medidas de fuerza y movilizaciones para forzar una definición sobre la continuidad laboral de unos 500 trabajadores.

Pero en Varela, la lectura es otra: vecinos y usuarios cuestionan que esa presión no se haya traducido antes en una solución concreta para los pasajeros.

La crítica es directa: mientras el servicio se deterioraba día a día, la prioridad pareció estar puesta en sostener estructuras empresariales en crisis antes que en garantizar la movilidad.

👉 En este contexto, Infosur ya había advertido sobre el trasfondo económico del conflicto:

“Si la línea 148 no vuelve, Milei se ahorra $1.600 millones”

👉 https://infosurdiario.com.ar/si-la-linea-148-no-vuelve-milei-se-ahorra-1-600-millones-la-razon-que-el-gobierno-no-dice/

Varela, la más golpeada

En Florencio Varela, la falta de la 148 no fue un dato técnico: fue un problema cotidiano. Paradas vacías, viajes más largos y vecinos obligados a combinar múltiples líneas marcaron una postal que se extendió por más de tres meses.

La línea, que conecta Constitución con el sur del conurbano, es clave para miles de trabajadores y estudiantes. Su ausencia dejó al descubierto la fragilidad del sistema de transporte en la región.

Lo que viene (y lo que queda)

El acuerdo garantiza una reactivación progresiva del servicio, aunque con cambios en los ramales y bajo un esquema aún transitorio. La definición de fondo —quién se quedará definitivamente con la línea— sigue abierta.

Mientras tanto, la sensación en la calle es clara:

la 148 vuelve, pero lo hace después de una crisis que pudo haberse evitado.

Y con una certeza incómoda:

cuando el servicio se cae, los últimos en ser escuchados son los pasajeros.