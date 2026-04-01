Quiénes son los héroes de Varela en Malvinas

Arrascaeta, Robledo, Orozco y Zolorzano: las historias de los soldados de Florencio Varela que murieron en combate y siguen vivos en la memoria del distrito.

Cada 2 de abril, en Florencio Varela, los nombres vuelven a aparecer. No en silencio, sino en la voz de quienes los recuerdan como lo que eran antes de la guerra: pibes de barrio, con familia, amigos y una vida que quedó truncada en Malvinas.

Son cuatro los soldados varelenses que murieron en combate y que hoy representan la memoria local de la guerra: Miguel Ángel Arrascaeta, Sergio Ariel Robledo, Pedro Alberto Orozco y Ramón Agustín Zolorzano.

Historias distintas, un mismo destino.

Miguel Ángel Arrascaeta

Nació en la zona de La Capilla y trabajaba en el tambo junto a su familia. Fue convocado como soldado conscripto del Regimiento 7 de La Plata y combatió en uno de los escenarios más duros de la guerra: Monte Longdon.

Murió durante la noche del 11 al 12 de junio de 1982, en plena batalla. Días antes había cumplido 20 años.

Sergio Ariel Robledo

Era uno de once hermanos. Había nacido en Quilmes, pero desde chico vivía en Florencio Varela. Fanático del rock nacional, hincha de River y amante de los perros, tenía una vida marcada por el esfuerzo familiar.

Cuando su padre perdió el trabajo, llegó a cartonear para ayudar en su casa.

Murió en la colina Sapper Hill, en uno de los últimos enfrentamientos de la guerra. Su escuadrón no recibió a tiempo la orden de alto el fuego y continuó combatiendo incluso después del final del conflicto.

Fue uno de los últimos soldados argentinos caídos.

Pedro Alberto “Beto” Orozco

En su familia lo llamaban “Beto”. Tenía una relación muy cercana con su hermano Adolfo, con quien compartía todo: música, salidas y la vida cotidiana en Varela.

Ambos fueron enviados a Malvinas, pero a distintos destinos. Adolfo llegó a buscarlo cuando supo que su hermano había arribado a las islas, pero no llegó a encontrarlo: por minutos, “Beto” ya había sido trasladado hacia Monte Longdon.

No volvieron a verse.

Murió en combate. Su hermano se enteró días después.

Ramón Zolorzano

Combatió en las islas y su nombre quedó marcado en la historia local. Hoy, una escuela de Florencio Varela lo recuerda.

Como muchos otros, su historia quedó ligada para siempre a Malvinas. A ese territorio donde tantos jóvenes argentinos dejaron la vida.

Memoria viva en los barrios

Los cuatro nombres forman parte de la historia de Florencio Varela. No son solo héroes nacionales: tienen barrio, familia, recuerdos.

A ellos se suman los excombatientes que sobrevivieron y quienes murieron en la posguerra, llevando las marcas de un conflicto que no terminó en 1982.

Cada 2 de abril, el homenaje vuelve a repetirse. Pero en Varela, la memoria no es solo un acto: es una presencia constante, una historia que sigue viva en cada rincón donde alguien los nombra.