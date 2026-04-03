Mutilaron eucaliptus en Ruta 53 y hay indignación

Más de una docena de árboles fueron cortados en un predio entre San Pablo y Virgen del Valle en Florencio Varela. Desde el Municipio señalaron que el terreno es privado.

La imagen impacta: troncos mutilados, ramas esparcidas y un paisaje que cambió en cuestión de horas. Sobre la Ruta 53, en un predio descampado entre San Pablo y Virgen del Valle, de Florencio Varela, más de una docena de eucaliptus fueron talados, generando preocupación entre vecinos de la zona.

Según pudo saber Infosur, los árboles quedaron prácticamente destruidos, en lo que muchos ya califican como una tala indiscriminada. El lugar, que hasta hace poco tenía una barrera natural de vegetación, hoy aparece despejado y con restos de madera por todo el terreno.

Fuentes de la Municipalidad de Florencio Varela indicaron a este medio que el predio es de carácter privado, lo que limita la intervención directa del Estado local. En ese contexto, señalaron que no pudieron frenar el avance de la tala.

La situación abre interrogantes sobre los controles ambientales en terrenos particulares y el impacto que este tipo de acciones genera en zonas que funcionan como pulmones verdes dentro del distrito.

Mientras tanto, el video que muestra el estado actual del lugar comenzó a circular entre vecinos, generando indignación y reclamos por lo ocurrido.