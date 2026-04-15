«La Universidad no se apaga», cómo son las actividades de la UNAJ en defensa de la educación y la ciencia

La Universidad Nacional Arturo Jauretche se suma a una campaña federal con 24 horas de actividades abiertas a la comunidad. Salud, cultura, ciencia y debate público en clave de defensa del sistema universitario.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) volvió a poner en escena un mensaje político y social que atraviesa al sistema universitario argentino: la defensa del financiamiento público y la continuidad de la educación superior gratuita.

Bajo la consigna “La universidad no se apaga”, la casa de estudios con sede en Florencio Varela se sumó a una campaña federal impulsada por el sistema universitario nacional, con una agenda de 24 horas de actividades abiertas a la comunidad.

La propuesta incluye jornadas de vacunación y salud, talleres, clases abiertas, actividades culturales, deportivas y recreativas, además de torneos, charlas y radios abiertas que buscan reforzar el vínculo entre la universidad pública y el territorio.

Desde la UNAJ remarcaron que se trata de una acción colectiva para visibilizar la situación del sistema universitario argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando”, señala la consigna central de la convocatoria, que busca instalar el debate en la agenda pública.

La actividad forma parte de una serie de iniciativas articuladas por el Consejo Interuniversitario Nacional, en un contexto de tensión presupuestaria que atraviesa a las universidades públicas del país.

En Florencio Varela, la iniciativa también tiene fuerte anclaje territorial, ya que la UNAJ se convirtió en uno de los principales polos educativos del sur del conurbano bonaerense, con impacto directo en Quilmes y Berazategui.

El cronograma completo de actividades puede consultarse en el sitio oficial de la universidad.