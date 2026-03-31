Eliminar las PASO representaría un golpe durísimo a la democraciainterna de los partidos políticos y a la unidad partidaria

Por Dardo Ottonello

El Gobierno Nacional impulsa, una vez más, la eliminación de las Paso (Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) con el indisimulado objetivo de quitarle a la oposición la herramienta más efectiva para su unificación y organización electoral.

El oficialismo nacional supone que sin las PASO se le hará muy difícil a la oposición, y en particular al Peronismo, poder articular un mecanismo que permita una amplia participación de todos los sectores internos en la elección de los candidatos y le asegure la unidad partidaria de cara a las elecciones generales del 2027.

Para afrontar con posibilidades de éxito esas elecciones son indispensables la unidad y la movilización de todas las líneas internas para lo cual, además de propuestas y de programas convocantes y atractivos para el electorado, se requiere que en las primarias puedan participar en situación de paridad todos los sectores que aspiren a presentar candidaturas.

Para eso las PASO son una herramienta fundamental de organización y de funcionamiento democrático de los partidos políticos, en cuanto promueven la participación y el ejercicio del voto de los ciudadanos, garantizan reglas claras para la postulación de candidatos y aseguran la representación de las minorías.

Al fijar por ley las mismas pautas para todos los espacios partidarios, con el debido control judicial, facilita que las distintas líneas internas presenten sus candidatos y que, finalizada la primaria, todos los sectores participen unidos en la elección general.

Nuestra sociedad no tiene la cultura del voto voluntario y, aún con la obligación legal de votar, la asistencia a las urnas ha disminuido en cada nuevo turno electoral. Por esa razón, si se elimina la obligatoriedad de las PASO únicamente irán a votar quienes sean transportados de ida y vuelta al centro de votación, pero este servicio por su compleja logística y sus altísimos costos sólo pueden financiarlo los que ejerzan el gobierno -nacional, provincial y municipal- o controlen el aparato partidario.

En uno u otro caso, no será posible una democrática competencia interna, lo que redundará en la falta de motivación para participar activamente en las generales de aquellos que sientan que no han tenido las mismas oportunidades o que han sido indebidamente excluidos.

Por eso las PASO, al establecer el voto abierto y obligatorio, se constituye en el factor de participación y de equilibrio interno sin el cual las elecciones primarias se convertirán en una mera ficción, sepultando cualquier atisbo de democracia interna y de unidad partidaria.