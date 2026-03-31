Megaoperativo en Korn: cayó banda con armas y drogas

Seis allanamientos simultáneos en Alejandro Korn desarticularon una organización vinculada a entraderas, robos armados y drogas. Hay siete detenidos y un arsenal secuestrado.

Las puertas se abrieron de golpe, casi al mismo tiempo. En distintos puntos de Alejandro Korn, la policía avanzó con órdenes de allanamiento sobre domicilios que ya estaban en la mira.

Detrás de esas direcciones, una trama: robos bajo la modalidad entradera, disparos, lesiones y hasta incendios. Una serie de hechos que venían acumulándose y que ahora tuvieron respuesta en un operativo de alto impacto.

El despliegue incluyó seis objetivos en simultáneo, con intervención de la Estación de Policía Departamental de San Vicente. El resultado fue contundente: siete personas aprehendidas y un volumen de secuestros que expone el nivel de organización del grupo.

Entre los detenidos hay jóvenes de 19 años, un menor de edad y otros hombres mayores, todos señalados como parte de una estructura delictiva que operaba en la zona. La investigación apunta a que actuaban de manera coordinada, con roles definidos.

Pero lo que más llamó la atención fue lo encontrado.

En los allanamientos se secuestraron armas de fuego de distintos calibres, varias de ellas con numeración suprimida, cargadores, municiones y hasta una carabina. También apareció un inhibidor de señal, elemento clave en robos organizados, y una patente vinculada a un vehículo con pedido de secuestro por robo.

El listado sigue: motos adulteradas, partes de vehículos, teléfonos celulares, cuchillos, precintos, combustible y hasta bombas molotov de fabricación casera.

Varias de las armas secuestradas durante los allanamientos en Brown.

Como si fuera poco, también se incautaron drogas. Cogollos de marihuana, plantas de gran tamaño y dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de que la banda no solo se dedicaba a robos, sino también al narcomenudeo.

En una de las viviendas, los peritos también levantaron vainas servidas, indicio de que el uso de armas no era excepcional, sino parte habitual de la operatoria.

La causa quedó en manos de la fiscalía descentralizada de San Vicente, con intervención judicial desde La Plata. Todos los detenidos serán trasladados para su indagatoria, mientras que el menor fue notificado de la formación de causa.

El operativo dejó al descubierto algo más que una banda: una estructura con recursos, logística y violencia.