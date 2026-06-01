Tenía dos armas de guerra y antecedentes: el juez Busteros lo dejó libre y la fiscal Dongiovanni no apeló

El juez de Garantías de Florencio Varela Julián Busteros concedió la excarcelación de Flavio Martín Ríos, dirigente de ATE Varela detenido por tenencia ilegal de arma de guerra, pese a que el imputado acumulaba dos causas del mismo tipo en menos de seis meses, informaron voceros judiciales. La fiscal de flagrancia Mariana Dongiovanni, que se había opuesto en la audiencia del 26 de mayo, no apeló la resolución. El expediente, al que accedió Infosur, confirma que Ríos quedó libre bajo caución juratoria con la única obligación de presentarse al juzgado una vez por semana

El hecho que disparó la causa

Según los voceros judiciales, el 20 de mayo, pasada la medianoche, personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela detectó dos vehículos en actitud sospechosa en las calles Mar Chiquita y San Nicolás: una camioneta Amarok y una Ford Territory con tres ocupantes. Al revisarlos, siempre según la resolución judicial, encontraron dos revólveres calibre 38 Special marca Taurus con balas punta de teflón. Flavio Martín Ríos, conocido como «Sandro», fue uno de los detenidos en flagrancia.

Un antecedente que no se podía ignorar

No era la primera vez. El 28 de enero de 2026, la Policía detuvo a J. E. L. en las calles Cariboni y Mar Chiquita, a bordo de una Amarok, con una pistola 6,35 marca Mauser y 65 balas de distintos calibres en una mochila. Ríos se presentó en la Comisaría 1ª a reclamar la camioneta y la mochila como propias, lo que motivó que la Fiscalía 2 lo imputara también por tenencia ilegal de arma de guerra. Dos causas del mismo tipo, en el mismo municipio, con apenas cinco meses de diferencia.

«CONCEDER la EXCARCELACIÓN, bajo caución juratoria a Flavio Martín Ríos […] impongo la obligación de comparecer a este juzgado una vez por semana.»

— Resolución del Juzgado de Garantías N° 5, Florencio Varela, 26/05/2026

La decisión judicial y lo que dice el expediente

El 26 de mayo se realizó la audiencia de excarcelación ante el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Julián Busteros. El defensor, el dr. Eduardo Manuel Martínez, solicitó la excarcelación invocando el art. 169 del Código Procesal Penal. La fiscal de flagrancia, Dra. Mariana Dongiovanni, se opuso en la audiencia pero, según fuentes del expediente, no apeló la resolución una vez dictada. El juez Busteros hizo lugar al pedido y ordenó la libertad bajo caución juratoria, con presentación obligatoria al juzgado una vez por semana —condición que puede levantarse si el imputado acredita empleo en relación de dependencia.

El expediente tramita ante ese mismo juzgado. Este medio accedió al documento firmado digitalmente por el juez Busteros.

¿Quién es Flavio «Sandro» Ríos?

Ríos ocupó el cargo de Secretario de Finanzas en la seccional ATE Florencio Varela desde la elección del 9 de agosto de 2024. Según fuentes gremiales, es además yerno del Secretario General Darío Olmedo, ex Consejero Escolar del Partido Justicialista. Olmedo habría negado públicamente que Ríos forme parte de su comisión directiva, pese a los registros de la última elección sindical.

Cronología del caso

28 ene. Primera detención vinculada: pistola Mauser + 65 balas en camioneta de Ríos.

20 may. Segunda detención: dos revólveres .38 con balas de teflón. Interviene fiscalía de flagrancia.

26 may. Audiencia de excarcelación. Juez Busteros concede la libertad. Fiscal Dongiovanni no apela.

Este medio solicitó posición al Juzgado de Garantías N° 5 y a la Fiscalía de Flagrancia de Florencio Varela. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. La resolución judicial citada fue verificada mediante el documento oficial digitalizado con firma del juez Busteros (fecha: 26/05/2026, 13:52:25).