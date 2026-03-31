El gesto del obispo en la cárcel de Varela

Durante el Jueves Santo, los obispos de Quilmes realizarán el lavatorio de pies en un penal de Florencio Varela. Un rito que este año se mete de lleno en el territorio.

No habrá bancos ni vitrales. Esta vez, el gesto más fuerte de la Semana Santa ocurrirá lejos del templo. En el Complejo Penitenciario de Florencio Varela, los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo encabezarán el tradicional lavatorio de pies a personas privadas de la libertad.

El rito recuerda el gesto de Jesús antes de la última cena, pero en este contexto adquiere otra dimensión: ponerse al nivel del otro, incluso en los márgenes más duros de la sociedad.

La ceremonia será el jueves por la mañana y marcará uno de los momentos más simbólicos de la Semana Santa en el sur del conurbano.

En medio de debates sobre inseguridad, desigualdad y encierro, la escena no pasa desapercibida. Para muchos es un gesto de cercanía; para otros, una imagen que interpela.

Mientras tanto, en parroquias y santuarios de la región, miles de fieles participarán de las celebraciones tradicionales.

Podés consultar todos los horarios de las misas y celebraciones de Semana Santa en Varela, Quilmes y Berazategui en esta nota.

En Florencio Varela, donde la realidad golpea fuerte todos los días, el gesto tendrá un peso propio.