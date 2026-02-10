En medio de la crisis del transporte en Florencio Varela, el intendente Andrés Watson encabezó una reunión con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, y trabajadores de la empresa San Juan Bautista S.A.

El encuentro se desarrolló este lunes en la Intendencia y tuvo como eje la situación de la empresa, atravesada por una profunda crisis que, según reconocieron desde el propio Municipio, se agravó en los últimos meses tanto por la deficiencia del servicio como por el incumplimiento en el pago de los salarios al personal y la crisis en el transporte de Florencio Varela.

“La reunión fue un espacio para analizar el escenario de la firma y evaluar qué medidas pueden aplicarse para resolver una problemática que impacta de lleno en los vecinos y en los trabajadores”, explicó el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, al término del encuentro.

La crisis del transporte en Florencio Varela y la emergencia declarada

La reunión se dio en el marco del Estado de Emergencia del Transporte Público, declarado por el Ejecutivo local mediante el decreto 40/26, una herramienta que el Municipio viene utilizando para intentar destrabar un conflicto que mantiene en vilo a miles de usuarios del distrito.

Desde el gobierno comunal insistieron en que la prioridad es doble: garantizar la movilidad de los vecinos y preservar las fuentes laborales. “La premisa del Intendente siempre fue cuidar a las vecinas y los vecinos, pero también proteger el trabajo de quienes hoy atraviesan serias dificultades para cobrar sus haberes”, remarcaron desde el gabinete.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que el Municipio continuará articulando con todos los actores involucrados —empresas, gremios y organismos— “hasta encontrar una solución al conflicto”.

Del encuentro participaron además el secretario gremial de la UTA, Luis Duperre; el referente sindical en la zona sur, Luis Ariza, y delegados de la empresa San Juan Bautista S.A..

👉 El conflicto forma parte del paro de colectivos en Florencio Varela, que mantiene sin servicio a líneas comunales y a la línea 148, y afecta a miles de trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del transporte público.